30歲童顏「合法蘿莉」穿制服遊迪士尼！粉絲大讚：還以為高中生

▲30歲的長澤茉里奈，凍齡童顏和傲人身材，讓她被封為「合法蘿莉」。（翻攝自Instagram @marinanagasawa1008）

圖文／鏡週刊

日本前偶像女團成員長澤茉里奈有著F罩杯的傲人身材，長相卻凍齡有如中學生，因此被網友封為「合法蘿莉」。近日她在社群分享幾張她身穿學生制服到東京迪士尼海洋的照片，笑說這應該是她最後一次穿制服到迪士尼了，眾人紛紛留言直呼她看起來完全不像30歲，大讚她看起來完全就像到迪士尼校外教學的高中生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長澤茉里奈擁F罩杯好身材，除了發行寫真集，她也時常在IG分享火辣美照。（翻攝自Instagram @marinanagasawa1008）

寫真女星長澤茉里奈過去曾加入偶像團體「放課後公主」，曾參與歌唱、戲劇演出，也發行過寫真集，她同時還是職業麻將棋士，2023年曾為寫真博覽會來台宣傳，還自曝會穿紅色的內衣褲打麻將求好運。

▲長澤茉里奈不僅是寫真女星，同時也是一名職業麻將棋士，2023年曾來台出席活動。

長澤茉里奈10日在社群分享她到迪士尼海洋的照片，畫面中的她綁著雙馬尾，身穿學生制服、短裙、運動外套，儘管實際年齡已滿30歲，學生制服配上她嬌小的身形和凍齡如少女的長相，看起來毫無違和感。

▲▼長澤茉里奈分享她穿著制服道迪士尼海洋的照片，儘管已經30歲卻看起來毫無違和感。（翻攝自Instagram @marinanagasawa1008，下同）

她發文寫道：「這應該是最後一次穿制服去迪士尼了（笑），氣溫剛剛好覺得很讚」，粉絲們則大讚她這一身造型超可愛，「看起來就像高中生！」「看來可以買學生票進場」、「完全不像30歲」、「簡直就是去校外教學的學生啊」。



更多鏡週刊報導

暴力脅迫員工賣淫接客400人 21歲女嫌落網畫面曝光！長相甜美網震驚：竟是共犯

死性不改！33歲日本男公務員北捷「偷拍女生」 中山站2度犯案被逮「手機內滿滿裙底照」

把熊當玩具摔！青森57歲男遇熊攻擊竟「打回去」 滿臉是血繼續準備煮拉麵