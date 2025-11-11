簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

▲隨著粿粿（左二）外遇王子邱勝翊（右一）炸開，遭指還有「另一對出軌」的藝人，被強烈懷疑是簡廷芮（右二）、王品澔（左一）。（翻攝自粿粿IG）

圖文／鏡週刊

范姜彥豐掀出驚天家醜後，網友發現他也同步取消追蹤簡廷芮和王品澔，這兩人被疑是協助隱瞞粿粿、王子邱勝翊的幫凶，不過背後還有更大的八卦，據悉簡廷芮也搭上王品澔，而且消息會外洩，是因為粿粿跟簡廷芮那遮掩不住的分享欲。

因為簡廷芮和粿粿兩位人妻，真的嘴巴很大，很愛跟彼此分享「羞羞的小祕密」，例如粿粿會跟簡廷芮分享自己在王子IG的留言互動，也就是那一則名滿天下的「papapa」「對啪啪啪情有獨鍾？」並且討論王子的回覆和心得，簡廷芮也毫不保留地跟粿粿分享自己跟王品澔相處的極密心事。

▲簡廷芮（左）和粿粿（右）不只是好姐妹，還會分享彼此的極密心事。（翻攝自簡廷芮IG）

例如王子在一則王品澔吃熱狗的社群貼文下，留下極具聯想力的「想看吃另外一個。」據悉，這對姐妹倆也是樂不可支地和彼此討論，這句話的含意有多有趣。

從粿粿被抓包的過程，也可見她們偷情手段之粗糙，甚至自己都會忍不住講出去，於是簡廷芮和王品澔之間的關係，也就被發現。簡廷芮雖然聲明「不會支持任何不當行為」，但其實她什麼都知道，不僅幫忙掩護，甚至自己也做了所謂的「不當行為」。

▲簡廷芮（左）和老公賴冠儒（右）經常曬恩愛，但簡廷芮跟王品澔等人去美國玩之後，夫妻關係變得很緊張。（翻攝自簡廷芮IG）

本刊詢問簡廷芮經紀人，對方表示不予回應。

