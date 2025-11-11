ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

妮妮 Nico 洪榮宏 朱茵 趙露思 泫雅 一粒 朴偉

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

▲▼遊美出軌另一對／掩護粿粿「不當行為」回力鏢　簡廷芮、王品澔私情曝光全因人妻大嘴巴。（圖／鏡週刊提供）

▲隨著粿粿（左二）外遇王子邱勝翊（右一）炸開，遭指還有「另一對出軌」的藝人，被強烈懷疑是簡廷芮（右二）、王品澔（左一）。（翻攝自粿粿IG）

圖文／鏡週刊

范姜彥豐掀出驚天家醜後，網友發現他也同步取消追蹤簡廷芮和王品澔，這兩人被疑是協助隱瞞粿粿、王子邱勝翊的幫凶，不過背後還有更大的八卦，據悉簡廷芮也搭上王品澔，而且消息會外洩，是因為粿粿跟簡廷芮那遮掩不住的分享欲。

因為簡廷芮和粿粿兩位人妻，真的嘴巴很大，很愛跟彼此分享「羞羞的小祕密」，例如粿粿會跟簡廷芮分享自己在王子IG的留言互動，也就是那一則名滿天下的「papapa」「對啪啪啪情有獨鍾？」並且討論王子的回覆和心得，簡廷芮也毫不保留地跟粿粿分享自己跟王品澔相處的極密心事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼遊美出軌另一對／掩護粿粿「不當行為」回力鏢　簡廷芮、王品澔私情曝光全因人妻大嘴巴。（圖／鏡週刊提供）

▲簡廷芮（左）和粿粿（右）不只是好姐妹，還會分享彼此的極密心事。（翻攝自簡廷芮IG）

例如王子在一則王品澔吃熱狗的社群貼文下，留下極具聯想力的「想看吃另外一個。」據悉，這對姐妹倆也是樂不可支地和彼此討論，這句話的含意有多有趣。

從粿粿被抓包的過程，也可見她們偷情手段之粗糙，甚至自己都會忍不住講出去，於是簡廷芮和王品澔之間的關係，也就被發現。簡廷芮雖然聲明「不會支持任何不當行為」，但其實她什麼都知道，不僅幫忙掩護，甚至自己也做了所謂的「不當行為」。

▲▼遊美出軌另一對／掩護粿粿「不當行為」回力鏢　簡廷芮、王品澔私情曝光全因人妻大嘴巴。（圖／鏡週刊提供）

▲簡廷芮（左）和老公賴冠儒（右）經常曬恩愛，但簡廷芮跟王品澔等人去美國玩之後，夫妻關係變得很緊張。（翻攝自簡廷芮IG）

回應
本刊詢問簡廷芮經紀人，對方表示不予回應。

更多鏡週刊報導
遊美出軌另一對1／「曖昧關鍵對話被發現」　簡廷芮小開老公仍發聲力挺有隱情
遊美出軌另一對2／遭疑和人妻簡廷芮越界　王品澔《拜六禮拜》上演BL劇情
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」　網友扮柯南：貼得比粿粿還近 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊粿粿王子范姜彥豐簡廷芮王品澔

推薦閱讀

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

15小時前

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

10小時前

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

11小時前

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

15小時前

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

Joeman宣布停播「Joe是要對決」！　認倦怠憂鬱：吃得不再快樂

Joeman宣布停播「Joe是要對決」！　認倦怠憂鬱：吃得不再快樂

10小時前

汪小菲妻Mandy爆懷孕！　「小腹隆起被拍」直播吐露線索

汪小菲妻Mandy爆懷孕！　「小腹隆起被拍」直播吐露線索

7小時前

辛龍如何解釋劉真的離開？ 「我告訴女兒媽媽成仙了」

辛龍如何解釋劉真的離開？ 「我告訴女兒媽媽成仙了」

10小時前

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

12小時前

「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

8小時前

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

11/10 07:00

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS
泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看更多

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前20

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

14分鐘前22

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

7小時前20

汪小菲妻Mandy爆懷孕！　「小腹隆起被拍」直播吐露線索

8小時前74

「J女郎」直播PK遭男子狂飆髒話　她淡定唸佛經逼退：才第一段

10小時前75

Joeman宣布停播「Joe是要對決」！　認倦怠憂鬱：吃得不再快樂

10小時前0

明華園星三代轉戰大銀幕！免熱身「當場後空翻」　親爸北上力挺

10小時前151

辛龍如何解釋劉真的離開？ 「我告訴女兒媽媽成仙了」

10小時前5015

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

11小時前88

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

11小時前31

玉兔卸貨倒數「氣到狂流鼻血」！　血崩畫面嚇壞尪：很怕一屍兩命

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    15小時前5632
  2. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    10小時前10015
  3. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    11小時前168
  4. 81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了
    15小時前
  5. 洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆
    11/9 13:1514
  6. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    11/9 20:35101
  7. Joeman宣布停播「Joe是要對決」！
    10小時前145
  8. 汪小菲妻Mandy爆懷孕！「小腹隆起被拍」直播吐露線索
    7小時前4
  9. 辛龍如何解釋劉真離開「我告訴女兒媽媽成仙了」
    10小時前301
  10. 指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」
    12小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合