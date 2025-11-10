告五人解鎖日本開唱！　男神藤岡靛、凡人譜主唱全來了

▲ 告五人赴日本關東、關西開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人日前帶著巡演首次踏上日本關西大阪Zepp Osaka Bayside，以及第二次來到關東東京Zepp Haneda連番開唱，連日本全方位藝人藤岡靛、國民天團flumpool隆太都來朝聖，期間剛好遇上立冬時令，告五人也在日本「進補」，收工後一起吃燒肉慶功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藤岡靛驚喜探班告五人黑夜狂奔巡迴東京站。（圖／相信音樂提供）



這趟日本行，對告五人來說是好多「第一次」一次解鎖，不只是第一次在大阪開唱，告五人還首度在東京唱片行舉辦歌迷見面會，受邀參與 「TOWER RECORDS 澀谷店遷址 30 週年紀念‧來日特別活動」，開唱前一晚舉辦「前夜祭」，在唱片行裡和日本哈瓜近距離相見、聊天，提前為隔天演唱會暖身。告五人說：「在唱片行見面很有儀式感！像是先跟這座城市打招呼，隔天再到舞台一起大聲唱。而且也想起了我們剛出道的時光，那時候在深夜的唱片行演出，台下觀眾的溫暖眼神到現在仍印象深刻。」

▲告五人日前首度在東京唱片行舉辦歌迷見面會。（圖／相信音樂提供）



與告五人合作過的藤岡靛，從熱播日劇《一點點超能力》拍攝現場抽空趕來看演唱會，心裡被告五人的音樂療癒著，他說：「整個live現場，告五人與樂手、視訊、燈光、音響等所有效果都融為一體，感受得到相當真誠的心和默契，看了讓人會心一笑！」flumpool 凡人譜主唱隆太也特地進場觀賞，他表示看得很感動，「現場很溫馨，也覺得告五人曲風和凡人譜很類似，希望未來有機會合作！」



繞世界一圈，告五人的中文、英文切換自如，這次也替日本歌迷切換成日語模式，除了特別準備用日文互動，打招呼或是搞笑垃圾話都難不倒他們，還把 NO.1 暢銷金曲〈好不容易〉化身日文版〈晴天〉，在大阪、東京舞台上接力演出，觀眾用日文、中文雙語大合唱，台下歌迷還用日語熱情告白：「期待與告五人相約東京巨蛋見！」，讓團員非常又驚又喜。

