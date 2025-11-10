aespa、＆TEAM傳年底上日本紅白！　成員王奕翔「台灣第7人」登台

記者陳芊秀／綜合報導

日本年度音樂盛會《第76屆NHK紅白歌合戰》將於12月31日登場，南韓女子天團「aespa」與HYBE旗下9人男團「＆TEAM」傳出將會出場表演。由於「＆TEAM」有台籍成員，台灣藝人登上日本紅白的紀錄再添一筆！

▲日媒搶先爆料！南韓女團aespa、HYBE旗下男團＆TEAM傳年底上日本紅白。（圖／翻攝自X）

＆TEAM由1名韓籍成員、1名台籍成員以及7名日籍成員組成，2020年透過選秀節目脫穎而出，由擁有BTS等知名藝人的經紀公司HYBE日本分部打造，目標進軍全球。今年4月推出的單曲〈Go in Blind（月狼）〉銷量突破百萬張，上月更完成韓國出道，也達成百萬銷售，創下日本歌手史上首個「日韓雙百萬」紀錄。「＆TEAM」以動作整齊、氣勢強勁的舞蹈著稱。而台籍成員王奕翔（NICHOLAS）將成為史上第一位登上日本紅白舞台的台灣男藝人，也是歷來第7位台灣藝人（前6位皆是女藝人）。

▲＆TEAM台籍成員王奕翔（NICHOLAS）將成為史上第一位登上日本紅白舞台的台灣男藝人，也是歷來第7位台灣藝人。（圖／翻攝自X）

aespa是於2020年出道的4人女子團體。她們於2023年創下海外藝人史上最快登上東京巨蛋開唱的紀錄。今年舉辦的首屆「MUSIC AWARDS JAPAN」中，其代表作〈Supernova〉榮獲「最佳亞洲歌曲獎」。aespa的演唱會以充滿未來感的視覺世界觀為特色，融合可愛與神秘暗黑風格，深受年輕女性喜愛。NHK相關人士表示：「希望這兩組象徵2024年的新生代團體，能為紅白舞台帶來活力與新氣象。」