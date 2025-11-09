小薰撇清跟王子關係「真的很不熟」！　見他偷吃粿粿吐真實心聲

記者孟育民／台北報導

宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、小薰、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文綺等藝人齊聚，今（9日）現身TVBS《聖誕音樂慶典》錄影，用愛分享滿滿聖誕祝福與感動時刻。王子日前被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，昔日好夥伴小薰受訪時，坦言自己是邊緣人，私下並無和王子有交集，直呼：「我們真的很不熟。」

▲宋逸民、陳維齡、張文綺、小薰、林道遠、吳東諺、白家綺進棚錄製 《聖誕音樂慶典》。（圖／記者李毓康攝）

小薰今再度強調自己是邊緣人，連王子私人聯絡方式都沒有，甚至連IG也沒有加，「我們真的很不熟，我有聯絡的只有小蠻、勇兔、鬼鬼。」被問看見新聞有嚇到嗎？她則說：「只能幫他禱告，我能說什麼，我覺得演藝圈什麼事都有可能發生。」由於宋逸民、陳維齡時常給予小薰人生意見，她也分享目前和鄭人碩感情穩定，「要非常謝謝大家。」

▲▼小薰坦言跟王子很不熟。（圖／記者李毓康攝）

此外，今年《聖誕愛無限 藝起有盼望》以「盼望」為核心，希望藉由電視、串流平台傳遞更多愛與溫暖給觀眾。身為節目製作人的宋逸民牧師特別分享節目主軸：「整體節目企劃圍繞主題『聖誕愛無限，藝起有盼望』，相信有盼望就有力量，節目透過音樂、故事、動畫、舞台與燈光傳遞正面信息。 期盼《聖誕愛無限》能幫助更多人活出愛、活出盼望。」

聊到籌備過程，陳維齡師母表示：「籌備期間，光開會就花了七、八個月的時間，希望觀眾了解到聖誕節不只有聖誕老人、購物、交換禮物，也是紀念耶穌為愛降生。甚至在這兩個月內，我們就有超過100場活動。」吳東諺在一旁則開玩笑補充：「宋逸民牧師沒有停下來的時候，跟著他，我們都沒得休息。」

