導演喊Action前硬要「等20秒」！　張孝全再拚影帝：他當場頓悟了

記者蕭采薇／台北報導

張孝全以電影《深度安靜》獲得第62屆金馬影帝提名，該片共入圍五項，9日監製瞿友寧和導演沈可尚，率領演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲9日齊聚金馬星光舞台。張孝全表示，與沈可尚合作很有趣，兩人的交流很像「三幕劇」。

▲張孝全以電影《深度安靜》獲得第62屆金馬影帝提名。（圖／金馬影展提供）

導演沈可尚形容張孝全像火，張孝全也表示，自己是屬於一進劇組就準備燃燒表演能量的人，沈可尚則完全相反，是到現場會調整步調緩下來的導演。

張孝全回憶，自己每次到拍攝現場，都是準備好演出躍躍欲試，但沈可尚往往會在喊「Action」前，提出沉澱20秒的要求，起初這習慣讓張孝全一時無法習慣，「我常常想說為什麼要等呢？結果這個時間就讓我安靜了下來，後來我發現，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」

▲《深度安靜》監製瞿友寧和導演沈可尚，率領演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲。（圖／金馬影展提供）

導演沈可尚在影壇工作超過20年，以往都是拍攝紀錄片居多，首次執導劇情長片《深度安靜》，順利入圍本屆金馬獎最佳新導演，問他這次拍攝最困難的部分，他表示：「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為他原本應該是紀錄片題材。」