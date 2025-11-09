雙胞胎姊被霸凌…詹子萱怒抱不平！戲外「親弟被欺負」她現身警告

記者黃庠棻／台北報導

Hami Video全網獨家播出影集《看看你有多愛我》，該劇播出首週便空降影劇館全館排行榜冠軍，主演詹子萱得知此消息時開心表示「讚！謝謝大家的支持，希望大家能繼續把六集追完，看見莉莉（詹子萱飾）後面更多的面貌！」

▲詹子萱在《看看你有多愛我》與楊謹華、林思廷飾演一家人。（圖／Hami Video提供）

詹子萱身為新生代演員，憑藉細膩演技和亮眼外型備受矚目，此次在劇中飾演總是被家庭忽視的小女兒「溫莉莉」，她在最新劇情中看見姊姊（林思廷飾）遭受網路霸凌，為姊打抱不平，決心鼓起勇氣拍影片發聲，意味著該角色即將有巨大轉變與突破。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹子萱在《看看你有多愛我》與楊謹華、林思廷飾演一家人。（圖／Hami Video提供）

《看看你有多愛我》中，詹子萱長期活在姊姊的光環下，被媽媽忽略、壓抑情緒，談到這個角色的詮釋難度，詹子萱坦言「相當困難，尤其是她的情緒是一直忍、一直壓著，後面才整個衝出來。」她也悄悄劇透，後半劇情中有一些場面絕對會讓觀眾動容，她自己也對印象深刻「她那個對姊姊、媽媽的愛是很深的，她可以不惜一切去愛她們。」

▲詹子萱在《看看你有多愛我》與楊謹華、林思廷飾演一家人。（圖／Hami Video提供）

而詹子萱第一次與金鐘影后楊謹華合作，戲裡母女關係張力強烈，戲外卻建立起如親人般的情誼，她感動表示「我很喜歡在旁邊觀摩她的表演，也很喜歡聽她分享表演、人生經驗，每一次都聽得超著迷。」更透露楊謹華在拍攝時主動幫助她的視線，讓她能好好看著對方眼睛對戲「那瞬間真的會覺得很感動，很有安全感。」

被問本人個性是否和角色相似，經常把話藏在心裡，不敢說出口，詹子萱笑說「以前某些小地方有點像，但現在比較會直接講，先做再說，不喜歡扭扭捏捏。」

▲詹子萱在《看看你有多愛我》與楊謹華、林思廷飾演一家人。（圖／Hami Video提供）

不僅如此，詹子萱也分享童年時保護弟弟的故事「小時候有陣子我弟被欺負，我那段時間每天都親自帶他去教室上課，陪他走到教室我再去自己的教室，也示意警告同學不要再欺負我弟。」展現出她溫柔又有行動力的保護本能。《看看你有多愛我》於Hami Video全網獨家首播，每週日上架最新集數。