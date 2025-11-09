犯人都愛她！薔薔受封「獄中情人」簽名能換草蓆　男星認證：我坐過牢

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（10日）晚9點播出「OK調查局 誰是男藝人最想“一親芳澤”的No.1」，藝人薔薔很有異性緣：「肯定所有男人都想親我，因為各年齡層的男人我都收服過，我還有過讓那種老到已經沒力氣的人，看到我就有力氣。」她還透露自己有「獄中情人」封號，讓全場都驚呆了！

▲薔薔自爆有「獄中情人」封號。（圖／中天綜合台提供）

薔薔分享自己有「獄中情人」封號，驕傲說：「這裡沒人可以像我一樣有這個稱號吧？超多犯人都會寫信給我，還有要進去關的都會跟我要簽名，因為剛開始進去關都要躺在廁所旁邊，帶我的簽名進去送，他就可以睡草蓆。」同場來賓哈孝遠聽完覺得她說得太誇張：「很少人會用這個封號來稱呼自己，大部分都是說『軍中情人』。」潤少則跳出來幫薔薔作證：「我坐過牢，裡面大家都喜歡妳。」哈孝遠聽了瞬間啞口無言

▲潤少幫薔薔證實。（圖／中天綜合台提供）



夏語心則說很多男生都不太敢接近她：「像薔薔侵略性有點強，男生會有點怕，那很多男生第一眼看到我都覺得我是冰山美人，第一是很難接近，第二是覺得我應該很多人追，但其實沒有。」



