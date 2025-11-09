ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」票房失利

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星辛芷蕾今年憑電影《日掛中天》，獲得第82屆威尼斯影展影后。她的電影於7日在大陸上映，還有明星好友包場支持，然而首日票房欠佳，第二天還敗給同期上映的台灣電影《命中註定那頭鵝》（大陸片名：不要錯過你）。

▲▼辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」。（圖／翻攝自微博）

▲▼辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」。（圖／翻攝自微博）

▲辛芷蕾憑電影《日掛中天》奪威尼斯影展影后。（圖／翻攝自微博）

辛芷蕾憑《日掛中天》成為國際影后，外界看好明星價值就此升咖，鐸獎電影的票房成績格外受到關注。根據數據顯示，《日掛中天》首日票房600萬人民幣（約台幣2611萬元），第二天被台灣愛情片《命中註定那頭鵝》超越，周末不見票房號召力，截至9日統計，電影上映3天票房累積1153萬人民幣（約台幣5017萬元），貓眼數據預估本片票房約突破2000萬（約台幣8700萬元）。

▲▼辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」。（圖／翻攝自微博）

▲《日掛中天》上映第二天時，票房被台灣電影《不要錯過你》超越。（圖／翻攝自微博）

儘管票房不見突破性的數字，陸網更以「日掛中天票房倒掛」來形容電影票房現況。另一派網友則認為，文藝片票房本來數字就不高，辛芷蕾電影有國際演技獎肯定，票房破千萬已經很不錯。

▲▼辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」。（圖／翻攝自微博）

▲▼辛芷蕾奪國際影后！電影上映第2天輸「同期上映台片」。（圖／翻攝自微博）

▲《不要錯過你》台灣片名為《命中註定那頭鵝》。（圖／翻攝自微博）

