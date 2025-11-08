范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

記者田暐瑋／綜合報導

藝人陶晶瑩對范姜彥豐指控粿粿婚內與王子邱勝翊出軌一事發表看法，直言婚姻中的私事不應成為出軌的藉口，但她也對范姜彥豐近日在直播中的某些舉動提出質疑，認為過於娛樂化的處理方式，可能對其形象造成反效果。

▲范姜彥豐日前上直播。（圖／翻攝自IG）



范姜彥豐日前與另一名網紅「天后闆妹」合體直播，期間飲用了名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，並露出笑容稱「好喝耶！」此舉引發外界熱議。陶晶瑩在節目中指出，這樣的行為容易被外界解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至將風波轉化為娛樂效果，對形象來說無疑是扣分。但她也語帶保留，認為范姜彥豐可能是因直播中臨時被Cue，不得不順勢配合，藝人在面對突發狀況時常處於兩難，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」

▲范姜彥豐和粿粿。（圖／翻攝自IG）



針對此次事件，陶晶瑩進一步分析王子與范姜彥豐兩人面對風波的態度差異，王子選擇低調沉默，避免進一步爭議，而范姜彥豐則透過直播主動掌握發言權，採取高曝光度的方式。陶晶瑩表示，在社群媒體時代，「沉默已不再是有效的危機處理手段」，但若表態時機或語氣拿捏不當，反而可能造成形象反噬。