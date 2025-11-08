太猛！TXT大巨蛋加場秒殺「3萬人湧入搶票」　14點還有最後機會

記者吳睿慈／台北報導

南韓超人氣團體TOMORROW X TOGETHER身為HYBE旗下大勢男團，成為公司第一組攻上臺北大巨蛋的藝人。他們預計2026年1月31日在臺北大巨蛋演出日前宣告完售，主辦單位公告再加場，稍早，加場場次也被搶購一空，主辦單位提醒，14點還會清票，粉絲可把握最後機會。

▲TXT臺北大巨蛋加場也完售。（圖／翻攝自TXT官方X）



TOMORROW X TOGETHER2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》來台開唱，第一場演出在10月開賣當日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。

稍早，TOMORROW X TOGETHER加場部分於12點整開賣，售票系統湧入3萬人同時上線搶票，門票瞬間被搶購一空，兩場大巨蛋共售5萬張票。不過，主辦單位提醒，稍後14點將會進行加場場次清票，粉絲可把握最後機會購票。

主辦單位「遠雄創藝」也進一步提醒，請勿購買任何非本公司公告通路所販售之票劵，以免權益受損。TOMORROW X TOGETHER在全球享有高人氣，仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，他們2024年結束兩場林口體育館專場演出後，2026年攻上大巨蛋，再展高人氣。