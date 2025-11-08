手滑PO文竟有「女性xx價目表」　韓男星遭抓包極樂私生活：我錯了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂劇演員金駿永有著實力派嗓音，出演的舞台劇不少，怎料，近日遭網友抓包，他在社群網站上PO出到發票裡，疑似出現女性陪酒價目表，遭懷疑出入聲色場所，公司雖第一時間發文表示「金駿永並無涉及任何非法行為」，沒想到，真相於7日大反轉，金駿永承認出入聲色場所，並從所有作品退出、謝罪，就連公司也進一步切割。

▲金駿永道歉，間接認了出入聲色場所退出所有作品。（圖／翻攝自金駿永IG）



據韓媒報導，金駿永日前在社群網站上突一張照片，怎料，仔細一看照片內容，該張照片裡竟寫有女性的名字與價目，馬上就掀起網友懷疑金駿永出入聲色場所，且該場所涉及非法性交易、酒局陪吃等。對此，公司雖馬上表示「金駿永並無涉及任何非法行為」，但輿論一片撻伐。

直到7日，金駿永在IG正式對外道歉，承認近日因個人私事掀起負面輿論，「讓許多人感到失望與受傷，在此真心致上歉意。無論是否涉及違法行為，我都因為缺乏正確認知而做出了不當的行為。這一切沒有任何藉口，完全是我的錯，責任全在我身上。」

▼▲金駿永手滑上傳「價目表」，紙上包含女生的名字與金額。（圖／翻攝自金駿永IG）



金駿永遭到公司切割，承認雙方已經結束合約，「並退出了目前正在進行的所有作品。我知道這樣不能抹去我帶來的傷害與失望。我認為這不是結束，而是我開始承擔責任的起點。今後我將一生銘記此事，深刻反省、自我警惕地活下去。」

聲明裡，金駿永向受到牽連的公司、製作公司、音樂劇團隊等致歉，「此外，對於一直支持著我、卻因我而受傷的觀眾與粉絲們，我也由衷地道歉。你們給予了我這樣不夠格的人過多的愛與關心，但我卻未能以相稱的行動回報，反而以錯誤的行為讓你們失望。」認了自己做錯事，很抱歉讓粉絲失望。