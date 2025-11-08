BABYMONSTER新年來台灣過！出道3年就攻蛋　門票今起登記購買

記者吳睿慈／台北報導

由南韓YG娛樂所打造的「怪物女團」BABYMONSTER出道邁入第3年，人氣飆漲快速，9月才剛結束為期長達八個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，並宣布即將展開粉絲演唱會，將於2026年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。

▲BABYMONSTER新年來台灣過，出道3年攻蛋。（圖／翻攝自BABYMONSTER官網）



BABYMONSTER火力全開，9月才剛結束為期長達八個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度，引發廣大迴響。

▲▼ BABYMONSTER粉絲見面會票價公開。（圖／超級圓頂提供）



2026年起點就從台北小巨蛋開始，BABYMONSTER繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，成為明年首組登上台北小巨蛋的韓國女團。

「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等七種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。