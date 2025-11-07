家寧新片體驗菜園「被老闆誇獎」　鏡頭前笑了：還是我轉行？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，最近更被男方指控聯手知名男星抹黑，不過她仍繼續經營社群，還會在頻道發布新影片。在最新的影片中，家寧到有機菜園體驗行程，過程中被菜園老闆稱讚認真，讓她一度笑稱：「還是我轉行了？」

▲家寧被稱讚適合做農。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧最近拍片分享自己前往菜園，體驗一日農夫的過程，影片中的她換上了袖套，親自動手割茄子、地瓜葉以及幫忙切筍子及摘柳丁。沒想到，她的表現竟意外地獲得菜園老闆的讚賞。老闆在影片中大讚她，「她算蠻會切的，她很厲害」，更忍不住驚呼：「她很適合做農的。」為此，家寧表示：「還是我轉行了哈哈哈，被這樣誇獎一個我要飛上天。」影片曝光後，立刻吸引不少網友朝聖留言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧體驗有機菜園。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上，Andy最近才控訴家寧一家要他人財兩失，並指出檢方從家寧的手機發現一個名為「家寧公關危機的群組」，群組成員除了張家姊妹，更有公關、網軍團隊，甚至還包含一位知名男藝人，目的是在討論要如何抹黑他，就連他身邊的親友都遭受波及。為此，Andy重申：「請你們不要再做任何抹黑的動作，也請你們不要再打擾我身邊的家人、朋友與經紀人。」然而至截稿為止，家寧都尚未正面回應此事。