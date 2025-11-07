ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

爆熱戀章廣辰！9m88直球開嗆
「立冬」4生肖遇冷運勢越強
辣妹當眾嗲聲「狂撩舒子晨老公」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 孫情 周杰倫 昆凌 黃明志 夏如芝 張捷

吳映潔無情評論情歌王子：「他沒有成長」　李玖哲努力破冰

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》全新一季正式暖心回歸，豪華鍍金陣容：姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把七位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！首播收視告捷，35-44歲有效收視飆升至1.45，收視表現「飛高高」。

▲嗨翻阿爾卑斯山《營業中》高海拔挑戰料理。賴雅妍(左起)、姚元浩、白安、吳映潔、郭泓志、莎莎、李玖哲。（圖／好看娛樂）

▲嗨翻阿爾卑斯山《營業中》高海拔挑戰料理。賴雅妍(左起)、姚元浩、白安、吳映潔、郭泓志、莎莎、李玖哲。（圖／好看娛樂）

正當大家沉醉在瑞士世界級的風景，享用美食之際，夥伴們迎來了極度艱難的任務：當地小朋友許願想吃到壽司，主廚姚元浩更是「不假思索」地承諾要做43種壽司給當地人享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嗨翻阿爾卑斯山《營業中》高海拔挑戰料理。賴雅妍(左起)、姚元浩、白安、吳映潔、郭泓志、莎莎、李玖哲。（圖／好看娛樂）

▲李玖哲遭鬼鬼無情批評。（圖／好看娛樂）

然而，高山料理挑戰卻成了「災難現場」！壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍直接丟進垃圾桶。夥伴們的毒舌功力全開！莎莎評論做出來的餐點「不ok」，而姚元浩更是直白說成品「像狗罐頭」，面對這番批評，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆地回應：「你的狗有吃那麼好？」

▲嗨翻阿爾卑斯山《營業中》高海拔挑戰料理。賴雅妍(左起)、姚元浩、白安、吳映潔、郭泓志、莎莎、李玖哲。（圖／好看娛樂）

▲賴雅妍(右)與吳映潔。（圖／好看娛樂）

情歌王子李玖哲加入了全新的亮點！他在準備食材時速度非常緩慢，姚元浩不斷催促：「Nicky(李玖哲) 要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了」。雖然看他切菜就知道平時沒有進過廚房，但努力想要趕上進度的李玖哲，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現了超級樂觀的一面！

為了督促進度，姚元浩甚至派出吳映潔來「盯場」，吳映潔連想都不想直接說：「他沒有成長」，逗樂大家。雖然料理功力有待加強，但李玖哲在對外服務功力卻十分出色！他以流利的英文推薦菜色，熱情地與來訪賓客打成一片，不但介紹菜色，還介紹節目是在全亞洲最強的cooking秀，熱場與破冰技術一流。


吳映潔事後不禁在旁稱讚李玖哲講英語「非常性感」，而且說故事也很生動，在高山上備受誇獎的李玖哲感到開心直說：「很不習慣！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

姚元浩鬼鬼吳映潔郭泓志

推薦閱讀

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

樂天女神認了已分手！男友驚見「她寫真照被兄弟看光」氣炸：裸露不太好

11小時前

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

才爆「熱戀玖壹壹春風」　郭書瑤露面了...認他霸氣承諾：我照顧你

8小時前

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

快訊／烏克蘭女星佳娜生了！祖雄「上空抱二兒子」：歡迎你的到來

14小時前

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

22小時前

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚：真的很刺激人

6小時前

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

獨家／第一位在韓發片的華語歌手是他　紅到買13間房...卻被禁上電視N次

11/5 22:57

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！被抓包上線1舉動…網驚：默認了嗎

14小時前

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

林志玲「看小S走出來就哭了」 　哽咽曝私下打氣訊息：被妳罵覺得好甜蜜！

6小時前

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

何妤玟中空逛曼谷！解放細肩帶「低胸包不住上圍」事業線全被拍

6小時前

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優　「4正妹網紅」證詞一次看

11/6 09:38

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

周杰倫發文慶出道25周年　昆凌「放閃留言」提醒1事笑翻網

22小時前

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華驚傳過世！　大咖天后悲痛現身靈堂悼念

22小時前

熱門影音

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
當你直播連線到始源 但0人相信你...

當你直播連線到始源 但0人相信你...
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

王心凌開唱怕時差：花～～Zzzz　和好友爆熱戀「有親密伴侶」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

看更多

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前20

李多慧來台2年「感性告白台灣」　深夜吐真心話：我會永遠愛你！

34分鐘前46

家寧新片體驗菜園「被老闆誇獎」　鏡頭前笑了：還是我轉行？

38分鐘前0

全台普發1萬！　蔡阿嘎標記蘿拉催債「全家都有快還錢」

44分鐘前1

才剛成為三寶爸...郭富城來台灣了！　抵達高雄先衝這間店

1小時前0

雙魚太常被誤解！　男歌手親自還原真實內心...唱到哽咽

1小時前0

吳映潔無情評論情歌王子：「他沒有成長」　李玖哲努力破冰

1小時前0

YouTuber寶賤消失一周認「忙著開刀」　1症狀困擾2年：痛定思痛

1小時前20

李運慶霸氣「幫洪詩升等機票」　甜蜜放閃：我太太是超棒的媽媽

1小時前0

苗可麗強逼周予天解扣　花花飢渴「是不是有30公分！」

1小時前0

顏正國肺腺癌病逝　李千娜「等不到他來看演唱會」成遺憾：我們這麼親

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女神認了已分手！
    11小時前3022
  2. 才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你
    8小時前3423
  3. 快訊／烏克蘭女星佳娜生了！
    14小時前369
  4. 粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：
    22小時前2639
  5. 陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！
    6小時前4016
  6. 獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次
    11/5 22:57167
  7. 「醫界王陽明」爆3年婚變神隱中！
    14小時前1213
  8. 林志玲「看小S走出來就哭了」
    6小時前125
  9. 何妤玟中空逛曼谷！
    6小時前613
  10. 黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優
    11/6 09:382016
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合