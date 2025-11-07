吳映潔無情評論情歌王子：「他沒有成長」　李玖哲努力破冰

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》全新一季正式暖心回歸，豪華鍍金陣容：姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把七位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！首播收視告捷，35-44歲有效收視飆升至1.45，收視表現「飛高高」。

▲嗨翻阿爾卑斯山《營業中》高海拔挑戰料理。賴雅妍(左起)、姚元浩、白安、吳映潔、郭泓志、莎莎、李玖哲。（圖／好看娛樂）

正當大家沉醉在瑞士世界級的風景，享用美食之際，夥伴們迎來了極度艱難的任務：當地小朋友許願想吃到壽司，主廚姚元浩更是「不假思索」地承諾要做43種壽司給當地人享用。

▲李玖哲遭鬼鬼無情批評。（圖／好看娛樂）

然而，高山料理挑戰卻成了「災難現場」！壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍直接丟進垃圾桶。夥伴們的毒舌功力全開！莎莎評論做出來的餐點「不ok」，而姚元浩更是直白說成品「像狗罐頭」，面對這番批評，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆地回應：「你的狗有吃那麼好？」

▲賴雅妍(右)與吳映潔。（圖／好看娛樂）

情歌王子李玖哲加入了全新的亮點！他在準備食材時速度非常緩慢，姚元浩不斷催促：「Nicky(李玖哲) 要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了」。雖然看他切菜就知道平時沒有進過廚房，但努力想要趕上進度的李玖哲，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現了超級樂觀的一面！

為了督促進度，姚元浩甚至派出吳映潔來「盯場」，吳映潔連想都不想直接說：「他沒有成長」，逗樂大家。雖然料理功力有待加強，但李玖哲在對外服務功力卻十分出色！他以流利的英文推薦菜色，熱情地與來訪賓客打成一片，不但介紹菜色，還介紹節目是在全亞洲最強的cooking秀，熱場與破冰技術一流。



吳映潔事後不禁在旁稱讚李玖哲講英語「非常性感」，而且說故事也很生動，在高山上備受誇獎的李玖哲感到開心直說：「很不習慣！」