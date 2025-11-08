《大濛》拍到遇鬼？陳玉勳租到「軍法處隔壁」秒暴躁　搬桌聲竟是自己打呼

記者蕭采薇／台北報導

時代鉅作電影《大濛》，以強勢之姿入圍第62屆金馬獎11項大獎，故事以白色恐怖時代為背景，將小人物之間的愛與勇氣刻畫的賺人熱淚。導演陳玉勳表示，冥冥之中感受到有力量在引導他完成電影，他也隱約覺得，或許是當年的受難者們在幫忙。

▲電影《大濛》（左起）監製葉如芬、主演9m88、柯煒林、方郁婷與導演陳玉勳一同暢聊拍攝點滴。（圖／華文創提供）

拍攝期間也遇到不少異事，陳玉勳分享住在宿舍時一直聽到搬東西的聲音，一開始以為是監製李烈半夜在移動桌子，但李烈說「我早就睡死了」，讓他一度覺得自己遇到怪奇事件。直到殺青過了半年，在床上睡覺又聽到搬桌子的聲音，他突然驚覺：「原來是我在打呼！因為我棉被蓋到某個角度就會打呼，很像在拖桌子的聲音。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但的確拍《大濛》，常感到冥冥之中被牽引著，除了沒有特別找資料，就意外獲得很多素材外，導演提到在電影前製時，臨時租借一間辦公室，樓梯間很陰森，讓他一踏進空間心情就變很差，準備開會時也會為了一點小事很不耐煩，事後他才恍然大悟，辦公室竟是軍法處舊址隔壁，隔天監製李烈帶艾草棒淨化空間後，一切就變得很順利，每天出大太陽還提早收工。

▲女主角方郁婷踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶。」（圖／華文創提供）

男主角柯煒林搞笑抱怨，導演從來沒有罵過方郁婷，自己則每天被罵，笑說：「心裡超不平衡！」沒想到陳玉勳又在一旁補唸：「他很會吵我！一直問我聲音ＯＫ嗎、哪裡ＯＫ嗎，打斷我！」但導演自招只有一次認真罵，當時因頭很痛、不舒服，心情比較煩躁，柯煒林這時湊過來關心，被導演氣得罵：「不要管我，你給我先好好演戲！」讓柯掃到颱風尾。

▲柯煒林表示非常喜歡導演和監製工作認真之餘閒話家常的感覺，會讓他想加倍努力。（圖／華文創提供）

《大濛》與台語「大霧」發音相同，暗示著民國40年代的社會被一層霧籠罩著，在這樣的社會氛圍下，角色阿月北上尋找哥哥屍體的故事也就此展開。在片中飾演三輪車車伕的柯煒林載著方郁婷尋找哥哥，兩人在片場的互動也相當逗趣，像是在等戲時玩起交換角色，柯煒林直接變成有錢人的大爺，翹著二郎腿坐在三輪車後座，指揮車伕方郁婷快點踩，方郁婷也不甘示弱抱怨他「很重」。

▲方郁婷在拍攝過程中和柯煒林大玩角色互換，兩人互動相當逗趣。（圖／華文創提供）

導演陳玉勳在一旁看著兩位演員如此愛演，忍不住笑罵「北七！」有次柯煒林拿到印有導演Q版頭像的餅乾，和方郁婷偷偷躲在一旁分食，直接將導演的臉對半分，先是慚愧大喊「對不起導演」，享用完餅乾後秒給出高分評價直呼「導演好吃！」現場氣氛相當歡樂。

▲電影《大濛》主演（左起）9m88、方郁婷、柯煒林再次暢聊拍攝點滴。（圖／華文創提供）

劇組搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造，片中劇情佔比極高的幾個場景皆在鹽水「岸內影視基地」內，由金馬獎最佳美術設計「頭哥」王誌成帶領團隊，如變魔術般重現台北榮町商圈昔日風華。《大濛》，將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台上映。