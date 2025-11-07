阿爆嗨辦那屋瓦10週年派對！　「超狂卡司」曝光變裝尬舞

▲ 阿爆。（圖／那屋瓦 Nanguaq提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲原民音樂廠牌那屋瓦 Nanguaq 號召「那屋瓦群星」發起「那麼派 那屋瓦10週年舞曲派對」，16日將在台北 SUB 磅礴登場，精彩陣容由主理人 ABAO阿爆與金曲製作人黃少雍 aka Mr. Oberka 領銜，包含合作藝人那屋瓦少女隊 Kivi、Dremedreman曾妮、Makav真愛、饒舌才子 R.fu、斜槓唱作人 Arase阿拉斯，珂拉琪主唱 Natsuko 夏子、HengJones大亨、Mulupas佳穎、Naa’u 娜塢、鬧張派組合 TENANE庭豪，並邀電子製作人 Sonia Calico、兩大原民舞團布拉瑞揚舞團與原民嬌娃強力助陣。

▲▼ 阿爆號召那屋瓦少女隊 Kivi、黃少雍齊聚開唱。（圖／那屋瓦 Nanguaq提供）



阿爆分享，活動源自於黃少雍的 DJ 的身份「Oberka」，這幾年2人陸續合作許多作品，甚至連續共同參與 5 年的金曲盛會，透過《N1：那屋瓦一號作品》專輯中由夏子所演繹的〈fu'is星星歌〉，黃少雍也成功摘得首座金曲編曲獎座，電音從此成為那屋瓦品牌養分中重要的一環。發想十週年企劃時，黃少雍便略帶玩笑地的提出：「你先弄一個舞曲派對啊。」阿爆不甘示弱的回擊：「辦就辦啊！怕喔！」

提到品牌下個十年的展望，阿爆則笑稱：「活著就很棒了！」因為專門做母語音樂的廠牌本身就不多，原住民語更是其中的少數，阿爆一直對公司的營運不算樂觀，「但感謝這些年輕人的才華與活力，帶我們每年都能參與金曲獎等各大獎項。」

從 2024 年榮耀奪下金曲新人寶座的 Makav 真愛、到今年金曲金音雙料入圍的 Dremedreman 曾妮，此外那屋瓦藝人近年也代表臺灣參與美洲、非洲、歐洲等國際演出，屢屢登上新聞版面，「看到大家可以放心暢所欲言，在他們 20 幾歲的人生就能擁有不同國家的朋友與觀眾，也開始對自己有信心非常滿足！」