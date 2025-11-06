粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：沒錯絕對不道歉

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。值得一提的是，粿粿控訴范姜彥豐脾氣硬的節目片段，如今也被網友挖出來討論。

▲粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

范姜彥豐曾在今年初上節目《同學來了》的「演藝圈完美老公誰來當」單元，當時節目中播放一段粿粿控訴他的影片，畫面中可見到，粿粿透露范姜私下其實脾氣很硬，雖然平常好的時候都很溫柔，但只要一吵架，就會變得很堅持己見，「他就會覺得說，他沒有錯他就不要道歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粿粿遭指控婚內偷吃王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

接著，粿粿表示自己後來曾語重心長地跟范姜說，情侶吵架往往很多都是沒有對錯的。她更向對方分析，之所以會起爭執，其實代表兩個人都有錯，絕非單方面的問題。因此，粿粿提出無論對錯，雙方都應互相道歉的建議。因為她認為唯有如此，感情才會越來越好，「他後來才比較好，不然他以前是脾氣很硬，然後覺得自己只要沒錯就絕對不道歉的人。」