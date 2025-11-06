胡文英「心疼范姜被戴綠帽」　揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。為此，有「凍齡美魔女」封號的58歲女星胡文英今（6）日也在臉書發文談論此事。

▲粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

胡文英透露，自己在看到粿粿和范姜的新聞後深受觸動，因為這起事件與她當年婚姻破裂如出一轍。她坦言，自己能體會到為何范姜會站出來公開戴綠帽的始末，並心疼地表示，「男生要有多大的勇氣才能站出來」，這背後肯定承受了痛苦與撕心裂肺。

談到婚姻破裂內幕，胡文英坦言，「這情況曾經發生在我身上」，同樣是前夫與朋友發生關係被她察覺，而前夫也同樣發誓絕對沒有背叛她，與此次粿粿、范姜事件的發展，幾乎是一模一樣。不僅如此，就連范姜找徵信社查明真相的舉動，胡文英透露自己當年也曾做過，「我為了讓他回心轉意，也找了徵信社查明真相，但我依舊挽回不了這段感情。」

▲胡文英發文談粿粿。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

如今看到粿粿、范姜婚變的新聞，讓胡文英有感而發表示：「想到過往自己的婚姻如此不堪。」她也深刻地體悟到，「只有身處在深淵中的人，才能感受到那種無力」，並感嘆說道：「有些感情，即使努力，也無法挽回。」不過胡文英也認為，雖然真相很心痛，但也因此讓她學會勇敢面對自己，重新愛自己。