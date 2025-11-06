ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬準影帝柯煒林罹癌四期「感覺比從前更健康」！ 　曝醫囑：希望我多工作

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬影展6日開幕，由獲得11項入圍肯定的《大濛》擔任開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，男主角柯煒林日前確診肺腺癌四期，今是罹癌後首度在台灣公開現身，但他氣色極佳，也透露工作如常，「我的醫生也希望我多工作。」

▲《大濛》擔任金馬影展開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

▲《大濛》柯煒林在宣佈罹患肺腺癌後首度來台，氣色看來非常不錯。（圖／金馬執委會提供）

柯煒林透露，目前已靠標靶藥物控制病情：「我舞台劇也做了20場，就是身體力行告訴大家我還OK，現在也更注重身體健康，滿感恩家人還有遇到不同的朋友、工作夥伴的支持，讓我覺得現在比從前更健康，感覺整個人很放鬆，其實繼續這樣還不錯。」他透露目前沒有控制工作量，但還是會挑好劇本接。

▲《大濛》演（左起）曾敬驊、方郁婷、9ｍ88、柯煒林一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

▲《大濛》演（左起）曾敬驊、方郁婷、9ｍ88、柯煒林一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

柯煒林此次入圍金馬影帝，他坦言入圍公布時正準備舞台劇演出，因此聽到入圍後就將手機關機：「因為準備舞台劇要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」他笑說，其實在演完後就有會入圍的感覺：「金馬本來就是一個公平公正公開的影展，每次得的人就是有他的理由。」

▲《大濛》曾敬驊在片中飾演關鍵角色。（圖／金馬執委會提供）

▲《大濛》擔任金馬影展開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

曾敬驊僅拍了2天半，但剛好遇到生日，劇組還一起為他慶生。他飾演方郁婷的哥哥，他透露那時候剛拍完《我家的事》進《大濛》拍攝，他自認角色找上他是命中注定，「因為我在家是哥哥也是弟弟，和這兩個角色都有連結。」他雖然平常在家也講台語，但片中講的是古台語，「我一開始以為滿簡單的，但其實老師教的東西真的有差。」

▲《大濛》擔任金馬影展開幕片，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式。（圖／金馬執委會提供）

▲《大濛》曾敬驊在片中飾演關鍵角色。（圖／金馬執委會提供）

 

【泰格與雪兒】該拿的要拿回來

