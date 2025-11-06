ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白百何開撕《春樹》劇組點名2人！　爆不滿獎項黑箱：把我排除在外

記者蔡宜芳／綜合報導

因《失戀33天》走紅的大陸41歲女星白百何，日前因發文表示「還有這種操作」，被猜是不滿與合作的男星王傳君共同入圍東京國際影展、錯失影后寶座。對此，白百何6日親自發出長文回應，不僅指出自己針對的對象，更直接喊話「人品重如山，良心比金貴」。

▲▼白百何開撕《春樹》劇組點名2人：把我排除在外。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

▲白百何先前隨《春樹》劇組參加東京國際影展活動。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

白百何表示，自己簡短的六個字，引發了各種猜測，其中也包含不明所以的討論，「大家各帶各的節奏，牽扯出這麼多新瓜，大家該去找『瓜主』本人。我也跟著吃了幾天的瓜。也讓我知道在這個社會上，有理的人不能說話，說了就是不饒人。此時此刻，沒有人在意我這六個字意指何人，所以，有話直說。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

白百何首先澄清，自己從未否認對作品的熱愛與敬意，「我愛《春樹》，敬所有為其付出的人。」但她也直言：「劇組有些做法，我不認同，所以才有了『還能這麼操作』。」她表示，《春樹》全體入圍東京國際影展，本是值得全員開心的事，但她在3日被製片人彭瑾通知「可以回國了，沒有得獎」，也不用出席5日的閉幕式，導演則是全程聯絡不上，「後來的事情發展，可以說完全把我排除在外。」

▲▼白百何開撕《春樹》劇組點名2人：把我排除在外。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

▲《春樹》導演張律（左起）、女星劉丹、男星王傳君、白百何。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）

白百何提到，早前為了《羅目的黃昏》到釜山電影節宣傳時，是她自費參與，還差點進不去現場，「製片人妝發整齊在休息室聊天，發佈會結束後說手機在助理那裡。」後來電影發佈會的新聞照曝光，上面只有導演張律和彭瑾，「我發給您的時候，您不是也很驚訝嗎？演的？我自費去為你們鼓掌的嗎？看你們莫名其妙和不專業的操作嗎？」

▲▼白百何開撕《春樹》劇組點名2人：把我排除在外。（圖／翻攝自微博／電影春樹）

▲製片人彭瑾。（圖／翻攝自微博／電影春樹）

談及與張律的合作過程，白百何透露：「記得張導找我拍《羅目》及《春樹》時，用真（賣）情（慘）打動了我（賺錢給老婆治病等），也提到另一女演員臨時鴿了他，及種種他自認為的這位女演員的低劣行為。所以我推了其他工作不顧經紀人反對，義無反顧的投入進去。」然而現在回頭看，她直言：「有些事有些人，確實不值得被選擇，有些做法反而是聰明的決定。」

白百何表示：「只希望在其位，謀其職，也希望所有職業都能被尊重，各位在職場中一定要保護好自己。」並感謝關注這件事的人，希望大家不要被帶風向。她也向張律喊話：「最後送給您一句話：人品重如山，良心比金貴。」

▲▼白百何開撕《春樹》劇組點名2人：把我排除在外。（圖／翻攝自微博／白百何）

▲白百何發文。（圖／翻攝自微博／白百何）

【叫你亂說話！】店員講錯話下秒被橘貓掌嘴伺候

