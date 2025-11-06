《與惡2》神預言！薛仕凌「陷閃兵又遭罷免」　媽媽楊貴媚露面發聲

記者黃庠棻／台北報導

新北檢警上個月發動第三波搜索，發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，最近男星薛仕凌主動自首曾與閃兵集團聯絡，但並未使用集團提供的方式閃兵。對此，在《我們與惡的距離II》飾演薛仕凌母親的楊貴媚也回應此事。

▲楊貴媚出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

《我們與惡的距離II》中，楊貴媚飾演的議員「高張玉敏」為了兒子薛仕凌的仕途，曾說服他「逃兵役」，畢業之後就可以直接走入政壇，沒想到戲劇內容與現實生活中巧妙連結，沒想到薛仕凌近日捲入閃兵風波，雖然強調自己沒有使用閃兵集團的方式免役，但仍引起網友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊貴媚出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，楊貴媚今（6）日出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會被問及此事，也表示「他逃兵的原因我不太清楚，但很開心他用成熟的心態去面對，很勇敢，很棒」，她也強調「人的身體每個階段不太一樣，我不是太清楚他的過程，但覺得他願意面對是成熟男人的心態，希望大家可以給這些閃兵的人一些時間去處理」。

▲楊貴媚出席公益活動。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，楊貴媚也被問到現實生活中跟《我們與惡的距離II》劇情有些巧合，包含薛仕凌罷免與閃兵，她低調說道「戲如人生嘛，在拍的時候也不知道是這樣，應該只是巧合」，戲殺青之後偶爾會在工作場合上碰到，每次都覺得對方工作上面非常認真。