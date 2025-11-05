YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放話：把情侶放閃的事全做一遍

記者王靖淳／綜合報導

網紅黃小愛上個月底開心宣布自己正式脫單，同時也曬出多張與男友的親密合照，喜獲一票網友祝福。今（5）日她再度PO出合照放閃，霸氣喊話：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」

▲黃小愛和男友去泡溫泉。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

透過黃小愛分享的合照可見到，她與男友兩人在湯屋裡，身上都只圍著一條白色的浴巾，雙手緊緊地環繞著脖子親吻對方，模樣相當幸福甜蜜。在其他照片中，黃小愛對鏡頭隨意擺拍，同時也不忘露出俏皮的表情。她在文中表示：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍，但天氣冷一起泡溫泉真的好浪漫，會不會太高調？喜歡哪張？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃小愛PO出一系列放閃合照。（圖／翻攝自Instagram／littlelove0304）

事實上，黃小愛上個月才發文，並以充滿粉紅泡泡的文字寫下：「我交男友了」，並透露，自己為了等到這一天，已足足等了33年之久。她興奮地表示：「33年，他終於出現了！」字裡行間，滿是覓得真愛的喜悅。貼文及小倆口的甜蜜合照曝光後，立即湧入大批網友寫下祝福留言，「恭喜」、「要幸福呦」、「為你開心喔。」如今再度曬照放閃男友，再度掀起網友討論。