瑀熙曬驗孕棒宣布懷二寶！　見2條線感動落淚：終於成功了

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前才在社群大方分享自己備孕下一胎心路歷程的她，今（5）日開心發文宣布懷上第二胎，她在見到驗孕棒顯示兩條線時，還一度感動落淚，過程全被拍了下來。貼文曝光後，立刻喜獲一票網友留言送上祝福。

瑀熙在文中激動地寫下：「是的，我們迎來了新的生命了」，並坦言，自己為了這一天，已備孕了快一年。如今總算終於等到了第二胎，讓她忍不住嗨喊：「近期來感到最快樂的一件事情。」她也向粉絲們報平安，表示自己已順利度過前期的不穩定及安胎期，總算能將這份好消息分享給大家。

談到察覺懷孕的徵兆，瑀熙坦言最近變得比較嗜睡，月經也遲遲沒來，更重要的是，臉上長出了皰疹。她透露：「因為我之前在懷小布的時候，也長了一顆超大顆的皰疹在嘴巴旁邊。」當瑀熙驗孕之後，也親自證實這個等待已久的好消息。最後，她在鏡頭前落淚表示：「終於讓我等到了，我懷孕了，我終於成功了。」