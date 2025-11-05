ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃明志 范姜彥豐 王子 謝侑芯 圤智雨 佐佐木明希

瑀熙曬驗孕棒宣布懷二寶！　見2條線感動落淚：終於成功了

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前才在社群大方分享自己備孕下一胎心路歷程的她，今（5）日開心發文宣布懷上第二胎，她在見到驗孕棒顯示兩條線時，還一度感動落淚，過程全被拍了下來。貼文曝光後，立刻喜獲一票網友留言送上祝福。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼瑀熙宣布懷上第二胎。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑀熙在文中激動地寫下：「是的，我們迎來了新的生命了」，並坦言，自己為了這一天，已備孕了快一年。如今總算終於等到了第二胎，讓她忍不住嗨喊：「近期來感到最快樂的一件事情。」她也向粉絲們報平安，表示自己已順利度過前期的不穩定及安胎期，總算能將這份好消息分享給大家。

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼瑀熙對於又懷孕喜極而泣。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲▼瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

談到察覺懷孕的徵兆，瑀熙坦言最近變得比較嗜睡，月經也遲遲沒來，更重要的是，臉上長出了皰疹。她透露：「因為我之前在懷小布的時候，也長了一顆超大顆的皰疹在嘴巴旁邊。」當瑀熙驗孕之後，也親自證實這個等待已久的好消息。最後，她在鏡頭前落淚表示：「終於讓我等到了，我懷孕了，我終於成功了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

瑀熙網紅YouTuber結婚懷孕

推薦閱讀

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

范姜彥豐前東家凱渥「粿粿很沒水準」知情人士全說了！爆婚後解約內幕

13小時前

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

王子遭喜鵲娛樂切割！「插足粿粿婚姻高層震怒」犯2大錯公司封殺

15小時前

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜…發不自殺聲明

12小時前

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

21小時前

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

曾喊「男友要比爸爸帥」　木村拓哉大女兒戀愛了...男方身份超大咖

10小時前

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！編輯紀錄全被截圖 網：漏掉3字沒改

10小時前

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」　聲明遭網吐槽：人夫當然跳腳

23小時前

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」：知錯就別再掩護另一對

13小時前

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

11/4 19:31

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

9小時前

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！被嗆：你不行啦 他當場變臉

范姜彥豐「粿粿跟大家一起看扁我」！被嗆：你不行啦 他當場變臉

8小時前

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

11/4 17:46

熱門影音

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

【假斷手真詐騙！】外國人到處「籌6萬醫藥費」　移民署逮人驅逐出境

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前12

粿粿、范姜彥豐價值觀疑早分歧　「昔抱怨尪省錢過頭」片段被挖

45分鐘前22

瑀熙曬驗孕棒宣布懷二寶！　見2條線感動落淚：終於成功了

47分鐘前0

律師曝王子道歉聲明3玄機　「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

1小時前1

許瑞奇挑戰變裝皇后問鼎金馬影帝！　改編真實故事⋯失智母誤認：我女兒

1小時前21

黃迪揚被問薛仕凌閃兵！ 　妙回「我有當兵」：第一支iPhone是當兵薪水買的

1小時前0

「全球巨星」陳孟賢玩遊戲「落漆」 一腳踢飛藍白拖笑果十足

1小時前0

陳衣宸背債兩千萬　為陪失智母帶去教唱歌

1小時前10

「港仔台爸」廣播金鐘獎得主　藝人張啟樂千金出生了！

1小時前0

《大濛》試片「千人手帕全哭濕」！　李烈為柯煒林一句「走囉」當場淚崩

1小時前44

大馬網紅發聲力挺黃明志　揭私下為人：希望真相水落石出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」
    13小時前7237
  2. 王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺
    15小時前2220
  3. 網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜
    12小時前3441
  4. 快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃
    21小時前5838
  5. 木村拓哉大女兒戀愛了！　男友身份超大咖
    10小時前20
  6. 王子深夜被抓包「3度修改道歉文」！
    10小時前2618
  7. 王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽
    23小時前5078
  8. 王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
    13小時前3030
  9. 正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她
    11/4 19:313028
  10. 快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！　公開帥老公正面照
    9小時前2829
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合