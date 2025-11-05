台東跨年卡司太狂了！　張惠妹領軍10組歌手...名單曝光超驚人

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）上個月結束新加坡音樂節後，動向一直備受歌迷矚目，今（5日）終於揭曉她年底將現身台東跨年晚會，更號召10組出身台東、或喜愛台東的好友齊聚一堂，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，等於跨年當天北有蔡依林，中有五月天，東則是張惠妹，全台都相當熱鬧。

▲張惠妹今年花落台東跨年。（圖／臺東縣政府提供）

阿妹繼「ASMR」世界巡迴演唱會征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開五場、吸20萬人朝聖的紀錄後，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張惠妹這次更親自發起「台東歌手召集令」，邀請A-Lin、 玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風。

▲▼好友A-Lin、玖壹壹共襄盛舉。（圖／臺東縣政府提供）

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市海濱公園盛大登場，主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵阿妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。當晚將從日落唱到午夜，讓煙火、星光、浪花齊舞把台東打造成最浪漫的音樂島，阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

▲▼張惠妹子弟兵持修、葛西瓦也將登台。（圖／臺東縣政府提供）