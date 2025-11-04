ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

斷開小甜甜0聯絡　宋晉賢轉行
一蘭拉麵推「線上取號」功能
粿粿、范姜決裂完整時間軸
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 王子 范姜彥豐 小馬 黃明志 李連杰 吳宗憲

快訊／人間蒸發2天　大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

記者蔡琛儀／綜合報導

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中黃明志被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品，因此震驚各界；今馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，稍早大馬警方宣佈，正式通緝黃明志！

▲▼黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

▲黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中國報》報導，警方追緝黃明志超過6小時後，仍未逮捕對方，目前已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕。

台灣網紅謝侑芯上個月22日在吉隆坡酒店猝死，警方在現場查獲9顆藍色藥丸，初步研判為搖頭丸，也在場的黃明志隨即被帶回警局進行尿液篩檢，結果顯示其體內竟含有4種毒品成分，隨即被依毒品相關法條起訴並交保。

▲▼黃明志〈悔過書〉。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志遭警方列入警隊通緝名單。（圖／亞洲通文創提供）

原本警方只將他列為毒品案嫌犯，但吉隆坡總警長拿督法迪爾今宣布，因發現重大進展，謝侑芯的案件已確定將從猝死案轉為謀殺案處理，黃明志因是她最後接觸的人，因此將在今天逮捕協助調查。

而黃明志2天前在社群發文自清後，就神隱至今，除了台灣經紀方沒有新回應，《中國報》報導，黃明志的手機也呈現關機狀態，經紀人電話、訊息皆不接不回。《星洲日報》則報導，移民局出入境紀錄中，並沒有查到黃明志有出境紀錄。下午黃爸爸接受馬來西亞媒體訪問表示，2天前有接到兒子來電報平安，但對於警方辦案過程不太明白，也不知道為何演變成以謀殺罪名調查。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃明志謝侑芯

推薦閱讀

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

8小時前

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！　同居小王3個月…吃定范姜1點

12小時前

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男！范姜彥豐握「裸體相擁證據」

12小時前

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

再見！妻當面跳樓亡　棒棒堂小馬：我是人渣外遇害死妳

6/3 07:27

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

震撼彈！AV女神引退6年復出了　昔瞞家人拍A片...被老公抓包離婚

5小時前

快訊／人間蒸發2天　大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

快訊／人間蒸發2天　大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

2小時前

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

護理女神命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明：違禁品對方提供

10小時前

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

范姜彥豐低調變開撕！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機…他切心法院見

11小時前

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！　公司宣布：停止所有演藝工作

11/3 18:58

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

1小時前

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

快訊／護理女神謝侑芯猝死變謀殺！　大馬警將逮捕黃明志到案

8小時前

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」總警長親回偵辦進度

6小時前

熱門影音

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援
GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）
吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字

吳宗憲直播談粿粿出軌王子　坦言：婚姻最後只剩數字
粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面
Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！
范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【誰比較沒出息？】唱王世堅主題曲被糾正？小哥反嗆：呀！你不會XD

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前2

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

27分鐘前0

《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

40分鐘前0

男星被劈腿「又誤當創作女星小王」！　痛揭戀愛黑歷史

51分鐘前75

黃明志失聯慘遭通緝！　上個月開庭細節首曝光「律師幫求降保釋金」

1小時前0

陳喬恩霸氣為宋茜洗刷冤屈！陸劇男神愛上「大哥遺孀」熱度破紀錄

1小時前0

婚後消失11年！　玉女歌手復出開唱「緬懷好友坣娜」

1小時前0

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

1小時前829

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」　曝命案現場：還有第三人

1小時前47

粿粿被控婚內出軌王子　他批自毀前程：潔身自愛知道意思嗎？

2小時前0

9歲葉子綺入圍金馬女配角！　親揭最大挑戰：小屁孩很難演

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實
    8小時前4655
  2. 粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月
    12小時前9697
  3. 遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據
    12小時前5264
  4. 妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣
    6/3 07:27
  5. AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚
    5小時前147
  6. 快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
    2小時前5246
  7. 謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明
    10小時前3629
  8. 范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機
    11小時前1217
  9. 快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作
    11/3 18:5811892
  10. 謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」命案現場還有第三人
    1小時前1228
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合