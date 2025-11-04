粿粿被控婚內出軌王子　他批自毀前程：潔身自愛知道意思嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰引發外界討論及關注。為此，資深藝人曹西平最近也在臉書發布長文，直指「現在的人真的好奇怪」，似乎是對近期的桃色風波，感到無法理解。

▲粿粿遭指控婚內出軌王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

曹西平在文中大嘆，「現在的人真的好奇怪，好好的日子給你們過，你們自己卻不想好好的過，是不是老天爺太疼愛你們了，給了你們太多的優勢跟環境，所以你們就不知道？？多少人想要這樣子的機會都沒有啊，為什麼自己要把自己搞成這樣子呢？」字裡行間，滿是對晚輩自毀前程的惋惜及不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹西平發文談論時事。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

接著，曹西平也在文中拿自己「四年級生」的價值觀，來與現代社會做對比。他坦言：「我老派我落伍我接受不到」，並表示，自己的年代沒有人敢這樣子，大家唯一的目標，就是好好唱歌賺錢寄回家孝順父母。曹西平更在留言區直言：「潔身自愛四個字知道什麼意思嗎？很多人都是自己把自己的路毀掉了。」