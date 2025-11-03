《原子少年2》3帥登國際影視展！　赴東京驚呆外媒：So handsome

記者黃庠棻／台北報導

由踢帕娛樂出品、資深製作人詹仁雄領軍打造的原創戲劇《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，本週登上東京影視展（TIFF）舞台。導演姜秉辰、監製劉翊琪率領三位主演禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦亮相台灣館活動，現場首度公開五分鐘片花，吸引眾多國際影視業者與媒體關注。

《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》融合校園、青春與奇幻元素，由《原子少年2》人氣團成員鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱領銜演出。三人首度踏上國際舞台，特地以日文向現場來賓問好，展現誠意與親和力。

製作方透露，《轉過頭幫你擦眼淚》劇中所有歌曲皆為原創，希望藉由戲劇與音樂雙軌並行，將台灣原創內容推向國際。鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱登場時，現場更傳出外媒驚呼「So handsome！」，成為全場焦點。

劇集描繪青春中最真摯的悸動與遺憾，結合樂團舞台與交錯記憶的敘事，展現強烈情感共鳴與市場潛力，預計於 2026 年情人節檔期上線。會後接受日本媒體訪問時，禾雁凱分享拍攝哭戲的挑戰「每天都在被子裡練習哭，導演說有一幕哭得特別美，讓我信心大增。」





張鈞嘉則笑說「與日本很有緣，從滑雪大使、拍MV到宣傳戲劇，希望能再回來與日本粉絲相見。」《轉過頭幫你擦眼淚》有望成為 2026 年最受期待的青春愛情代表作。