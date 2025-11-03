宇宙人開唱巧遇他！　竟當眾「大動手腳」鬧翻後台

▲ 宇宙人春浪驚喜首唱〈彩虹〉。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人日前於春浪音樂節20週年後台與怕胖團巧遇，後台瞬間變成老友派對，雙方一見面就開啟打鬧模式，甚至大動手腳、摸來摸去鬧成一團，戲稱感情好到對彼此全身上下「再熟悉不過」，宇宙人笑說：「真的很喜歡在音樂節後台相聚的時刻，好像同學會現場一樣！」

▲▼ 宇宙人在春浪音樂節後台巧遇好友怕胖團。（圖／相信音樂提供）



閃亮也笑回：「每次發現演出會遇到彼此都特別開心，還是會互相摸著對方的身體、聊著五四三的話題，當然也聊音樂上的煩惱與升級。」怕胖團貝斯手大寶則誇宇宙人「從以前搞笑型變成質感帥哥宇宙人」，宇宙人笑回：「穿搭變好看了，但冷笑話跟垃圾話，一輩子也不會變！」



這回在春浪20週年舞台上，宇宙人不僅與好友怕胖團熱鬧重聚，更驚喜首唱〈彩虹〉片段，掀起全場尖叫，台下宙友哀嚎「聽不夠！」宇宙人盛情邀約：「那就來演唱會聽完整版吧！」當宇宙人唱到最後一首歌時，怕胖團主唱閃亮與貝斯手大寶更驚喜登台，和宇宙人一起合唱〈一起去跑步〉，全場歡呼聲不斷。

宇宙人主唱小玉笑說：「我們真的太常在音樂節遇到了，跟閃亮想合寫一首新歌，歌名可以叫《如果在音樂祭遇到就一起唱》！」他透露這個點子已經在構思中，將會是一首屬於兩團的創作火花。

而宇宙人台北小巨蛋演唱會邁入倒數開唱，各大音樂節邀約不斷，近期行程滿檔，團員蠟燭兩頭燒，一邊為演唱會苦練嶄新節目，一邊為音樂節南北奔波一唱再唱、不叫累，宇宙人表示：「雖然很忙，但看到現場的熱情，就會覺得一切都值得。」並高喊：「我們12月20日小巨蛋見！」

