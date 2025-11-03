八點檔女星懷孕遭綁架…崩潰拿刀！　「兇手竟是孫綻」暖男變恐情

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》中孫綻飾演的廟口流氓「汪龍」為了為了娶回心愛的「海珍」（蔡祥飾），鋌而走險從事非法走私，遭到通緝後更在逃亡途中綁架懷孕的海珍，只為「就近照顧」，純情男一夕變身「恐怖情人」，令人不勝唏噓。

▲孫綻在《寶島西米樂 傳承》綁架蔡祥。（圖／台視提供）

孫綻苦笑表示「我們原本的互動都很歡樂，沒想到劇情發展到這麼沉重。」而拍攝這場重戲的當天剛好是蔡祥生日，讓他備感壓力「人家生日還要拍這麼痛苦的戲，突然覺得壓力超大。」劇中海珍不願就範，情緒崩潰之下持刀相向，與汪龍爆發激烈衝突。

對此，孫綻回憶「那把刀是真的刀，只是磨鈍過，看到還是覺得氣氛超壓迫。」他笑說其中一顆鏡頭印象深刻「蔡祥拿著刀對著我，有種玉石俱焚的感覺，結果是她先豁出去。拍完真的差點換氣過度。」

為了讓畫面更逼真，孫綻拍攝前還特地獨處一段時間進入情緒；蔡祥則誇他「綻哥很會導戲，開拍前都會先說好他會怎麼做，讓我完全有安全感。」孫綻謙虛回「這都是前輩教的，一路傳承下來。」蔡祥拍攝完高張力的戲，顯然還心有餘悸，但隨即準備透入後續工作，她笑說「今天還有其他場戲，劇本厚厚一疊，沒有時間消化情緒，要趕緊進入接下來的拍攝。」

不過，孫綻也笑稱自己私下其實是「純情男孩」，絕不會像角色這樣衝動，還替角色喊冤「汪龍其實是個孤單的人，他被遺棄過，只想要有家庭的溫暖。當他發現海珍懷孕、甚至想拿掉孩子，那個慌亂讓他越走越偏。」至於蔡祥被問到若遇到恐怖情人該怎麼辦？她幽默表示「我現在連一般情人都遇不到，更不用說恐怖情人了！」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。