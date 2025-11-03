人脈王！任時完簽約The Black Label　專輯在SM子公司出

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員兼歌手任時完正式找到新東家。The Black Label 3日宣布，已與任時完簽訂專屬合約，雙方將展開全新合作。令人矚目的是，他的首張個人專輯則將由SM娛樂旗下新品牌「SMArt」負責製作，並由H.O.T.成員Kangta親自擔任總製作人。

▲任時完。（圖／翻攝自Instagram／yim_siwang）



The Black Label在聲明中表示：「能與任時完攜手合作，我們感到非常高興與期待，他憑藉優秀的演技和角色消化能力，在各種不同類型的作品中表現出色，我們將全力支持，讓他能充分發揮累積的實力與無限潛力。」公司也呼籲粉絲：「希望大家能持續關注並支持即將展翅高飛的任時完。」

任時完於2010年以男子團體ZE:A（帝國之子）成員出道，2年後透過熱門戲劇《擁抱太陽的月亮》正式進軍戲劇圈。此後他接連演出電影《正義辯護人》、《詐欺新世紀》、《不汗黨：地下秩序》，以及電視劇《未生》、《魷魚遊戲》等作品，穩坐韓國新生代實力派演員之列。

The Black Label由YG娛樂前製作人Teddy所創立，旗下擁有BIGBANG太陽、BLACKPINK Rosé、朴寶劍等知名藝人，也涉足音樂製作與影視內容開發，是目前韓國最具影響力的娛樂公司之一。

另一方面，SM娛樂同日公布消息，旗下新音樂品牌 「SMArt」 將推出任時完的首張個人專輯，由Kangta擔任總製作人。SM表示，「SMArt」目標是融合多樣音樂風格，打造差異化的音樂企劃與製作體系，任時完的個人專輯預計於12月發行，並於明年初展開全球粉絲巡迴活動。

Kangta作為K-pop元祖團體H.O.T.成員，自2014年起擔任SM非登記董事及創意總監，也負責SM音樂出版子公司 Creation Music Rights旗下品牌Smash Hit。SM表示：「Kangta將在SMArt中親自參與多位藝人的製作，同時發掘與培養新創作人，期待他以30年來對音樂的熱情，帶來全新的音樂世界。」

韓國網友對任時完「演員歸The Black Label、歌手出自SM」的雙軌合作模式頗感新鮮，留言表示：「好特別的組合！」、「The Black做演員經紀，SM負責音樂挺合理」、「期待任時完的個人專輯！」