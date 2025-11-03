才奪金曲獎！　Trash頤原認「險撐不下去」崩潰自我懷疑

▲ 林頤原推出新單曲《我毋驚》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團Trash成員林頤原推出新單曲《我毋驚》，歌曲靈感則來自某個颱風夜，他突然回想起多年來的音樂路，不只是靠執著，更因為有夥伴的支持，深信「只要不畏風雨，就能繼續前行。」成為這首歌最想傳達的精神，林頤原分享：「最難熬的時期是TRASH『成績不理想、團隊士氣低落』的那段時間。那時感覺大家都對自己失去自信，就連我也開始懷疑自己。」也因經歷了這些起落，體悟出「我毋驚」的力量。

▲▼ 林頤原台語專輯進度已達9成。（圖／華納音樂提供）



《我毋驚》以林頤原的家鄉「鹿港」為出發點，象徵他回歸初心的創作旅程。他說：「這次的創作是從我的家鄉鹿港出發，家鄉一直是我心裡最深的根。既然回到出發點，就想用最能代表那份土地的語言去寫，而這個語言就是台語。用母語創作，讓我更誠實地表達內心，更貼近自己真正的感受。」

從這次全台語創作開始，他逐漸延伸出更多以母語書寫的靈感與故事，他透露正在籌備中的台語專輯進度已達9成，整張作品是「從鹿港出發、再回到鹿港」的旅程，記錄成長與夢想的轉折，分享：「作品從一開始對未知的徬徨，到在城市裡挑戰、迷惘、反思，最後戰勝心魔、完成夢想後再回家，就像一部濃縮的勵志故事。」

MV以一座純樸小鎮為背景，講述一個充滿想像力的孩子，一路上經歷各種挑戰與考驗，直到最後拿起吉他、開始學著彈唱，並在手中接過一張五月天的專輯，那一刻找到屬於自己的夢想，而那個天真的孩子就是年幼的林頤原本人，更特別邀請林頤原的媽媽親自出鏡，無論在現實生活中或MV裡，媽媽都是他最堅強的後盾與支柱，從童年的啟蒙到成團後登上金曲獎舞台的片段，MV彷彿是一段濃縮的自傳，細膩描繪他一路走來的音樂旅程。

