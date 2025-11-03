快訊／江蕙宣布小巨蛋加場！　農曆春節嗨唱5天「搶票時間曝」

▲江蕙宣布春節安可場開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

天后江蕙繼《2025江蕙演唱會》在9月1日完美落幕後，主辦單位寬宏藝術今（3日）正式宣布，《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋再度舉行5場，在春節期間以演出與大家共度溫馨佳節，二姐江蕙開心表示，這次的「安可場」對她意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，「是非常特別也很幸福的事。」

▲江蕙再加演五場。（圖／寬宏藝術提供）



對於再加演五場，二姐江蕙說道：「真的沒想到會有加場的機會，想說場地應該沒有檔期了，所以很早就安排過年要出國的行程，現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」

此次演唱會恰逢農曆春節，二姐江蕙也分享，可能會提前與家人圍爐，因爲還要彩排等，但會選擇一天到宜蘭傳藝中心，跟家人朋友去走走，因為宜蘭傳藝中心那邊有她小時候的回憶，「離台北又近，因此有空時經常會到那裡，很放鬆，放鬆後也才能夠充飽電，站上台唱歌給大家聽。」

主辦單位寬宏藝術透露，《江蕙演唱會【無,有】安可場》將重現2025年的頂級製作規格，並在視覺設計與音樂編排上注入新意與驚喜。《江蕙演唱會【無,有】安可場》採「實名登記抽選制」，11月13日00:00至11月14日中午12:00開放登記，11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者須於2025年11月16日23:59前繳費完成，詳情購票資訊與實名制規定請洽寬宏售票系統。

