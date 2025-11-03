ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林「唱跨年不倒數」原因曝光
3個細節看清身邊的朋友
范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！
快訊／江蕙宣布小巨蛋加場！　農曆春節嗨唱5天「搶票時間曝」

▲▼江蕙宣布春節安可場開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙宣布春節安可場開唱。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

天后江蕙繼《2025江蕙演唱會》在9月1日完美落幕後，主辦單位寬宏藝術今（3日）正式宣布，《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋再度舉行5場，在春節期間以演出與大家共度溫馨佳節，二姐江蕙開心表示，這次的「安可場」對她意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，「是非常特別也很幸福的事。」

▲▼江蕙再加演五場。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙再加演五場。（圖／寬宏藝術提供）

對於再加演五場，二姐江蕙說道：「真的沒想到會有加場的機會，想說場地應該沒有檔期了，所以很早就安排過年要出國的行程，現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」

此次演唱會恰逢農曆春節，二姐江蕙也分享，可能會提前與家人圍爐，因爲還要彩排等，但會選擇一天到宜蘭傳藝中心，跟家人朋友去走走，因為宜蘭傳藝中心那邊有她小時候的回憶，「離台北又近，因此有空時經常會到那裡，很放鬆，放鬆後也才能夠充飽電，站上台唱歌給大家聽。」

主辦單位寬宏藝術透露，《江蕙演唱會【無,有】安可場》將重現2025年的頂級製作規格，並在視覺設計與音樂編排上注入新意與驚喜。《江蕙演唱會【無,有】安可場》採「實名登記抽選制」，11月13日00:00至11月14日中午12:00開放登記，11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者須於2025年11月16日23:59前繳費完成，詳情購票資訊與實名制規定請洽寬宏售票系統。
 

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

舒淇不排除新戲自導自演 回望過去「20歲的我真的很勇敢」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」被罵翻　躲1個月哽咽露面「沒資格向粿粿道歉」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

