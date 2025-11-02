護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

▲▼黃明志認過夜謝侑芯。（圖／翻攝自ig）

記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料死因疑似不單純，今（2日）驚爆當天黃明志也在飯店房內涉毒被逮，不僅初步驗尿檢測，對4種毒品呈陽性反應，現場還被搜出壯陽藥，而黃明志也向警方供稱自己邀來謝侑芯合作拍片，在飯店房間討論了整晚，證實2人共度一夜。

據馬來西亞《光明日報》指出，大馬警方表示黃明志被逮時供稱，自己與謝侑芯為拍攝影片而共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回，不過大馬警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而黃明志稍早才發文自清絕無吸毒，不料報導指出初步驗尿結果卻是黃明志對4種毒品呈陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分，對此，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

