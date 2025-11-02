ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

▲▼ 黃明志 。（圖／ig

▲▼黃明志認過夜謝侑芯。（圖／翻攝自ig）

記者翁子涵／台北報導

有「護理師女神」之稱的台灣網紅謝侑芯曾擔任護理師，擁有E級驚人身材，不料上月22日卻傳出在馬來西馬拍攝期間因心臟病發意外猝死飯店浴缸，享年31歲，不料死因疑似不單純，今（2日）驚爆當天黃明志也在飯店房內涉毒被逮，不僅初步驗尿檢測，對4種毒品呈陽性反應，現場還被搜出壯陽藥，而黃明志也向警方供稱自己邀來謝侑芯合作拍片，在飯店房間討論了整晚，證實2人共度一夜。

據馬來西亞《光明日報》指出，大馬警方表示黃明志被逮時供稱，自己與謝侑芯為拍攝影片而共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回，不過大馬警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。

而黃明志稍早才發文自清絕無吸毒，不料報導指出初步驗尿結果卻是黃明志對4種毒品呈陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分，對此，黃明志經紀人回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」
 

48分鐘前1537

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

1小時前41

直擊／小S也來看GD！李洙赫續兩天入場大巨蛋　一現身3樓暴動狂拍

1小時前0

家的意義是什麼？10歲新住民男童回答…全場感動點頭　導演入籍台灣

1小時前0

林逸欣曾開唱台下僅5人！　「卻永遠有他」告白：最堅強後盾

2小時前2

蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光

2小時前55123

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

2小時前24

跟粿王一樣是《全明星》紅隊！　曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了

3小時前170

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

3小時前0

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

3小時前0

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

