獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

南韓天王GD於1、2日連續兩天在臺北大巨蛋舉辦演唱會，沒想到，台灣一對兄妹過去曾Cover 他的MV被欽點，他不止曾經按讚過兄妹倆的影片，GD團隊更於1日在場外邀請兄妹檔與媽媽入場內觀賞演唱，讓媽媽受寵若驚，發文驚呼：「奇蹟真的發生了。」

▲GD曾經點讚過台灣兄妹檔的影片。



台灣一對兄妹檔3月曾經cover天王GD的新歌〈TOO BAD〉MV，這則影片掀起迴響，就連GD本人都有按讚。而兄妹檔與媽媽都是GD粉絲，這次天王帶著安可演唱會返回台北開唱，他們雖沒搶到票，也遺憾落選抽門票，但1日仍前往大巨蛋外聽「音漏」，以身力挺參與演唱會。

▲▼GD點讚他們影片，台灣兄妹被團隊邀入大巨蛋看秀。



沒想到奇蹟發生，GD團隊將帶著會講韓文與英文的工作人員找上兄妹檔，媽媽發文透露，「開演前突然有兩位說英文韓文的工作人員來找我們，說要邀請我們進場看演唱會」、「那一刻整個人都傻住了，完全不敢相信這是真的，真的感動到哭出來了」，在工作人員的帶領下，親自把媽媽與兄妹檔送入場，並說了「好好享受演唱會」。

GD向來寵粉，就連團隊也是盡心照顧粉絲，當晚發生的奇蹟不止一次。就在GD於尾聲繞場大巨蛋時，他的專用貼身保鑣虎哥看到10歲弟弟與7歲妹妹的身影，還向舞者要衣服，親自遞給了兩位小朋友。

▲▼虎哥親自遞衣服給妹妹。



只是GD團隊這份心意，遭到部分酸民曲解，媽媽也發文解釋，夫妻倆都很喜歡BIGBANG，小朋友也是學了3、4年K-POP舞蹈，「兄妹真心有熱誠的事，爸媽只是支持孩子的興趣，媽媽也有很努力搶票，7月小巨蛋去網咖搶了三次，這次大巨蛋也是登記四次，但無奈運氣不好，都沒能讓兄妹一起進場圓夢，即使沒辦法進場，他們仍然想穿著自己做的服裝，用自己的方式去支持GD，所以就到現場來感受氣氛。」媽媽希望GD與他的團隊暖心行為被更多人，看見希望大家都能用正向的心態看待這個分享。