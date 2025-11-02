ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秦楊罹癌又幾乎失明「後事交代好了」
一票人遊韓遇過！店員「偷刷高價品」
「華城殺人魔」前妻首現身：為何沒殺我
告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表

▲▼告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表。（圖／主辦單位提供）

圖、文／呼叫音樂節提供

《The Calling ‘25呼叫音樂節》首日現場人潮洶湧，上萬名樂迷齊聚草地與燈海之間，從白天到夜晚，舞台上接力演出的旋律流動，觀眾隨著節拍輕輕擺動、合唱聲此起彼落，空氣中充滿秋日特有的溫暖氛圍，揭開音樂節浪漫又多元的序幕。

▲▼告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表。（圖／主辦單位提供）

麋先生以〈都是浪漫害的〉、〈嗜愛動物〉、〈壞蛋〉等八首曲目點燃舞台，能量爆棚；康士坦的變化球KST帶來〈對不起我做不到答應了你的事〉、〈理所當然〉、〈擱淺的人〉，以吶喊和棚裂演繹平凡人生的大小事；南西肯恩則以〈煙花〉、〈一個不屬於自己的地方〉、〈我也曾經想過這樣殺了我自己〉，溫暖嗓音搭配細膩旋律，直擊人心。莉莉周她說男女雙主唱的聲線結合電子聲響與節奏，演出〈大預言家〉、〈猜拳〉、〈往常〉，迷幻又富張力；新生代唱作才子吳獻Osean帶來〈銀色的移動城堡〉、〈塑膠翅膀〉，慵懶呢喃唱腔與流暢旋律在舞台上流動，樂迷隨節拍輕搖、沉浸在R&B 氛圍。公館青少年與 LAWA則以雙主唱對話編排與率性創作呈現年輕世代心境，公館青少年演出〈選擇〉、〈偶超級宇宙無敵霹靂愛尼〉、〈等你會不會只是慣性〉，LAWA 帶來新歌〈戀愛腦〉、〈漂流〉，收錄於同天發行的EP《想到再告訴你》，也於呼叫音樂節首賣與Baby Boomer 聯名的周邊卡帶殼。兩團歌曲直白又真摯，將氣氛推向高潮。

▲▼告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表。（圖／主辦單位提供）

多組樂團交織出首日最具層次的音樂篇章，從開場到夜幕，形成連續不斷的音樂能量洪流。

告五人領全場合唱 萬人點燈浪漫破表
入夜後的「大寶藏舞台」成為全場焦點，告五人一登場即掀開全場高潮，以〈你要不要吃哈密瓜〉輕快開場，並帶來專輯《我們就像那些要命的傻瓜》新歌〈有太多不能講〉、〈將錯就對〉，更接連演唱〈愛人錯過〉、〈從未見過的海〉、〈帶我去找夜生活〉、〈溫蒂公主的侍衛〉等熱門曲目，最後以〈披星戴月的想你〉作結，全場合唱聲浪震耳欲聾。犬青笑說：「能和大家一起唱歌的感覺真的太開心了！」萬人舉起手機燈海，光影閃爍如星空降臨，浪漫氣氛破表。

▲▼告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表。（圖／主辦單位提供）

陳綺貞壓軸登場 〈旅行的意義〉掀全場大合唱
壓軸登場的陳綺貞身穿透膚長裙在細雨中拉著裙擺，以經典曲〈雨水一盒〉、〈躺在你的衣櫃〉、〈Sentimental Kills〉開場，歌迷尖叫狂喊「女神降臨」、「太美了」。隨後唱出〈殘缺的彩虹〉、〈吉他手〉、〈太聰明〉，溫柔嗓音一響，全場陷入靜謐又動人的氛圍。

她在台上與觀眾互動不斷，笑著回應粉絲舉牌訊息：「我看到你們寫的了，謝謝你們。」並感性地表示，日前因發燒數日終於康復，「我想今天唱完後會完全康復，尤其在大家的愛與守護之下，真的很感謝你們。」她也特別提到一位曾經嚴重車禍到無法行走，今日前來看表演的歌迷，綺貞暖心地鼓勵歌迷：「你看，今天囂張的，真的康復了！」現場氣氛溫馨動人。

當最後一曲〈旅行的意義〉唱完，現場驚喜加碼演唱安可曲〈魚〉、〈告訴我〉，其中經典曲目〈告訴我〉更引發觀眾大合唱，許多人激動地哭了，分不清是雨水還是淚水。演出結束後觀眾久久不捨離去，在雨中狂喊「演唱會！」場面令人動容，也為整晚畫下最柔軟、最深刻的句點。

魏如萱、田馥甄接力登場將再掀高潮
今日 (11/2) 呼叫音浪繼續延燒，魏如萱、田馥甄接力登場，再掀高潮！HUSH、Tizzy Bac、柯智棠、好樂團、VH、Andr、Hello Nico、庸俗救星、泥灘地浪人等強勢卡司也將輪番登台，勢必讓呼叫音浪再度延燒到午夜。

關於呼叫音樂節
2011至2019期間，為推廣台灣原創音樂，由呼叫音樂公司在香港、深圳、上海、新加坡、馬來西亞等地舉辦《呼叫音樂節－Taiwan Calling》。2025由原始主創團隊與活動單位共同合作、全新出發，誠摯呼叫台灣知名樂團、實力歌手與潛力新秀再次集結，讓全世界聽見台灣音樂的聲音。

