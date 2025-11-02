ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽！尷尬表情被翻出…網嘆：不懂珍惜

記者陳芊秀／綜合報導

范姜彥豐與粿粿結婚3年，日前指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿昨日（1）透過17分鐘影片自白，坦承與王子（邱勝翊）有逾矩行為。自從爆發醜聞以來，粿粿與王子多次互動的曖昧痕跡被挖出，甚至范姜過去在影片中自稱「我是王子」時，被粿粿當場吐槽「你不是」，瞬間臉歪尷尬的畫面再度引發關注。

▲▼范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽。（圖／翻攝自YouTube）

▲粿粿、范姜彥豐昔日甜蜜拍片的片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube）

粿粿與范姜彥豐過去也甜蜜合作拍片。當時兩人到韓國體驗韓服，粿粿打扮完成後開心自稱「我是公主」，范姜彥豐隨即回「我是王子」，結果被粿粿笑回：「你不是，你是一介草民！」范姜彥豐尷尬笑著低頭看自己服裝，勉強說：「我是……我是貴族啦。」如今網友重新再看影片，有人感嘆「真可惜，不懂得珍惜，唉」。

▲▼范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼范姜彥豐「我是王子」遭粿粿吐槽。（圖／翻攝自YouTube）

▲范姜彥豐穿韓服自稱「我是王子」，粿粿吐槽「你是一芥草民」。（圖／翻攝自YouTube）

婚變謠言到爆發將近3個月，范姜彥豐於10月29日首度在社群發影片公開指控妻子粿粿婚內出軌、道德淪喪。他大爆粿粿與王子從美國旅遊返台後，態度明顯改變，更自嘲自己「成了綠帽小丑」。雙方協商4個月仍沒有結果，未來將法律途徑捍衛自身權益。

