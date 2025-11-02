佐藤健來台求婚！撩3000位老婆「ㄍㄟˋ婚」　衝上6樓寵粉開放錄影

記者吳睿慈／台北報導

日本男神佐藤健在Netflix影集《玻璃之心 Glass Heart》中的樂團「TENBLANK」擔任主唱，延續戲劇在全球的熱潮，他也展開出道以來首次的亞洲巡演「TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh (佐藤健）」，第一站選在台灣，1日在台北國際中心登場。佐藤健從帶樂手演唱TENBLANK所有歌曲，現場學中文、回答粉絲問題、加碼送幸運粉絲親筆簽名，甚至從破天荒從6樓觀眾席現身繞全場並開放攝影，寵粉程度令觀眾直呼滿足。

▲佐藤健帶著巡演來到台灣。（圖／ KKLIVE提供）



台北站以歌曲〈MATRIX〉揭開序幕，佐藤健一登台便高喊：「台北你們好嗎？」引來全場尖叫。接著演唱〈旋律與結晶〉、〈約定之歌〉後，他以中文問候：「大家好！我是佐藤健！」難得來台，他邀請粉絲當小老師，學了台語「ㄍㄟˋ婚」（結婚），得知意思後更在頭上比愛心高喊「ㄍㄟˋ婚」，向全場求婚。在粉絲熱情教學下，他也學了「老婆」，立刻學以致用說出「我的老婆」、「謝謝老婆」撩粉。



活動上安排猜中文遊戲，佐藤健花了不少時間才意識到「一零一」是台北101，興奮表示：「我知道台北101耶，是台灣很有名的建築物對吧！但我沒去過，是不是該去一下？」聽到全場熱烈推薦，他主動邀約：「大家一起去嗎？」看到全場粉絲不聽翻譯就狂點頭回應，令他讚嘆：「大家日文也太好了吧！怎麼我說什麼都聽得懂！」

▲佐藤健撩3000位老婆學台語喊「ㄍㄟˋ婚」。（圖／ KKLIVE提供）



另外題目出現「對不起」，佐藤健看了看表示：「『不起』是不是起不了床的意思啊？」主持人提示是《玻璃之心》中他飾演的藤谷常說的一句話，佐藤健秒入魂藤谷講出台詞，還在粉絲教學下學了台語的「歹勢」，現場上演台語版《玻璃之心》，一句台詞就讓全場尖叫聲不斷。

見面會上驚喜不斷，佐藤健先是將原訂只選5位粉絲上台的送禮環節加碼成10位，更破天荒從6樓觀眾席驚喜現身，拿著萬聖節南瓜桶發送貼紙，邊喊話：「6樓好高，大家要小心不要掉下去囉！這段開放大家拍照、錄影，我在觀眾席期間你們都可以捕捉我身影！」他從6樓一路環繞會場各個角落，一一與粉絲擊掌再走回表演舞台，展現最強誠意。

▲佐藤健衝上6樓寵粉開放錄影。（圖／ KKLIVE提供）



最後他帶來〈Chasing Blurry Line〉、〈Glass Heart〉等歌曲、〈永遠前夜〉，此時畫面上出現劇迷熟悉的川越冰川神社場景，鏡頭帶到一片祈願繪馬，背面以繁體中文寫著他的真心：「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷。」留給3000名粉絲滿滿感動。