舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

記者葉文正／台北報導

拿過5座金鐘的舒夢蘭執導的《守護我們的星球》南北極生態紀錄片，上映以來迴響熱烈，票房已突破850萬，觀影者紛紛表示對其冒險拍下極地震撼畫面，如冰山崩融、大鯨展翅…讚嘆不已，更對她身歷險境航行至浪高翻天的德瑞克海峽萬分欽佩。電影中強調生態保育、永續環保以及物種共生的價值理念更獲得企業團體和教育機構的肯定，包場邀映從無間斷，目前已累計250場，並持續進行中。

▲舒夣蘭穿越世界上最凶險海域。（圖／東森提供）



除了深獲觀影民眾、企業團體好評，《守護我們的星球》亦獲邀成為「宜蘭綠色影展」閉幕片、「2025心靈影展」選映之殊榮，與眾多國際電影同台上映，備受肯定。

▲舒夣蘭前進極地。（圖／東森提供）



憑著電影的成功，舒夢蘭華麗變身，擁有名副其實的導演身份，勇敢跨出舒適圈，從主播台走向叢林、荒漠與極地，遠征 115 個外景地、21.8 萬公里，用影像全面見證氣候變遷與物種瀕危的故事。



11/1(六)身兼導演/製作/主持三棲身分的舒夢蘭，將參與2025 TED Taipei年會，成為壓軸登場的講者，與共同策展人「曾寶儀」進行一場關於靈感、勇氣與行動的對話。今年的主題是”the present” 也就是”此刻，送給大家的禮物”，舒夢蘭將以這15年累積淬煉而成的電影作為最誠意的贈禮，透過畫面帶領觀眾，一起為守護地球而努力，相信這個對談，將會成為點燃改變的火苗，累積每一份心意和力量，能為讓地球環境更加良善的大願力量。