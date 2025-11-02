批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

記者張靖榕／綜合報導

藝人「粿粿」江瑋琳遭丈夫范姜彥豐爆料與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調自己長期承擔家庭開銷，並反控范姜不顧小孩、一談離婚就開口要1600萬元。對此，兩性作家欣西亞直言，粿粿影片中的說詞是外遇者慣用的辯解詞，背叛者甚至反過來檢討受害者，對范姜造成三度傷害。

▲粿粿道歉。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）



欣西亞指出，粿粿的影片可見三個明顯問題，首先是「倒果為因」，她在外遇事發後才開始細數婚姻問題，為何不在外遇前就把這些問題提出溝通、好好處理。欣西亞認為，天底下夫妻多少都有矛盾與衝突，但不是每個人都會選擇用外遇來結束一段關係。

其次是「自欺欺人」。粿粿在影片中聲稱「從來沒有任何的外力介入，也沒有第三者」，與王子日前所言「不是破壞家庭關係的人」呼應，但欣西亞指出，當外遇被揭發時，當事人常會強調婚姻本來就有問題，試圖轉移焦點，卻忽略了外遇本身就是自己的選擇與行為結果。

第三點則是「情份沒了當然只能談錢」。粿粿抱怨范姜如今只談金錢，但欣西亞表示，離婚討論本就需要處理財務問題，「事實上，討論離婚本來就該談錢；情份沒了當然只能談錢。但當初是誰去偷情？將這個「情」給了別人？不正是粿粿妳嗎？」

欣西亞進一步推測，范姜可能手握粿粿與王子的外遇鐵證，否則兩人應該會完全不認帳。這與多數外遇事件類似，若無明確證據，多半會選擇否認，甚至睜眼說瞎話。