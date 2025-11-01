搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿家人怒控范姜「愛計較」
「海鷗」颱風生成！
搭捷運「巧遇3潮男」竟是大咖天團
搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是頑童MJ116！　民眾激動當場嚇哭

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈天團頑童MJ116火力全開，繼締造台北小巨蛋七場完售傳奇後，三人再度挑戰極限，宣布進軍台中洲際棒球場，規模直逼3萬人，創下出道以來最大場面，從地下饒舌一路挺進體育場，他們用行動證明「頑童」不只是嘻哈代表，更是華語現場演出的無敵王者。

▲▼頑童MJ116台中造勢。（圖／本色提供）

▲▼頑童搭台中捷運引起民眾暴動。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116台中造勢。（圖／本色提供）

這回本色音樂也玩出新花樣，把整條台中捷運沿線化身為「老鄉進城路」，沿途站點設置滿滿頑童人形立牌與影音廣告，「文心崇德站、水安宮站」更打造大型螢幕播放「OGS」演唱會預告，粉絲一路搭捷運就能感受火熱氣氛，連接駁車起點「松竹站」也出現巨型塗鴉牆，整個城市瀰漫頑童風。

開賣前夕，瘦子、大淵、小春親自現身台中快閃造勢，還搭捷運與粉絲互動、開直播教學如何轉乘前往洲際球場，沿途他們親切合照、送小禮物，現場粉絲驚呼：「不可能頑童也搭捷運上班！」有媽媽帶著女兒追星太激動，讓小朋友嚇哭，瘦子立刻蹲下安撫合照，暖舉融化全場。

▲▼頑童MJ116造勢。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116台中造勢重返橋下。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116台中造勢。（圖／本色提供）

松竹站瞬間湧進上千粉絲包圍，捷運二樓穿堂、三樓月台都擠滿人潮，頑童感動直呼「台中太熱情！」還臨時加唱多首歌曲，DJ正男放什麼就唱什麼，現場變成超大KTV包廂。大淵更笑說：「我忘了售票日期，反正你們記得就好！」笑翻全場。活動尾聲，頑童送上〈辣台妹〉當彩蛋，和粉絲約定「洲際見！」台中演唱會將於明年1月31日登場，門票11月8日開賣。

