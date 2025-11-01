ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿17分鐘完整懺悔全文
2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　
Energy休團不能來！日天團找2人救場
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 王子 謝侑芯 坣娜 簡廷芮 安心亞 沈娜娜 吳映潔

HowHow「業配之王」靠1招海撈　旺福樂團出道27年玩音樂這點最賺錢

記者葉文正／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，邀請網路名人HowHow與金鐘、金馬配樂得主盧律銘擔任神秘客，兩人從不同角度點評樂團如何在理想與現實間取得平衡。節目中HowHow不改幽默本色，甚至透露不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團，還說：「我很想玩金屬，如果可以跟她一起玩金屬我覺得很好笑。」

▲HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（圖／《樂團祭》提供）

▲旺福。（圖／《樂團祭》提供）

HowHow近年事業多元發展，從YouTuber、喜劇演員到和其他位YouTuber組成的樂團七月半中擔任貝斯手兼團長，皆有斬獲，被封為「業配之王」的他在節目中以過來人身份分享：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」被問到自己「最軟」的一次合作，他笑回：「每一次都很軟，但很多時候在妥協的過程，都會跟廠商磨出一個自己也沒想過的創意或者劇情。」他很幸運，從研究所畢業之後未經歷過「沒案子」的階段，足見他在商業市場上的續航力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（圖／《樂團祭》提供）

▲HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（圖／《樂團祭》提供）

與 HowHow 一同登場的盧律銘則以專業角度分享，音樂創作的「商業考量」並非侷限，而是溝通與創意的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但後來導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow 也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

▲HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（圖／《樂團祭》提供）

▲野東西。（圖／《樂團祭》提供）

節目中，各樂團紛紛以創作回應「商業」主題，展現不同面向的幽默與現實感。甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」；野東西則表示此次準備的歌曲〈那瞬間〉原本是寫給已逝的鼓手，追憶往事到一半畫風突變，主唱突然展露黑色幽默的一面，表示，「這個故事可以結合商業主題，範圍可以包含在殯葬業、保險業，或者是曾經有一段真誠的愛情擺在我眼裡，我沒有好好珍惜⋯⋯」話還沒說完就被身旁快要笑出來的團員制止，終結了這段訪問。

旺福樂團的主唱小民則坦言創作每一首歌都有商業目的，其中就曾為夯劇《俗女養成記2》創作插曲〈蚵仔麵線〉，主唱瑪靡笑說：「我們是個愛吃的團，希望有更多食物廠商找我們合作。」對於被問哪首商業合作最難寫？旺福樂團妙答：「都很好寫，快來找旺福寫！」更補一句：「音樂最賺錢的部分就是可愛的部分！」

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間的平衡該如何拿捏？他們表示，「跟團員家人親戚朋友同事保持良好關係、互相照顧，有夢一起追，有土一起吃」！最後他們也向朝著音樂夢想邁進的音樂人喊話：「不要想著『做』音樂，要想著『玩』音樂；音樂不是用來『Do』的，是用來『Play』的。」

《樂團祭》第十集以「商業主題」為題，不僅揭開音樂背後的現實課題，也讓觀眾看到創作者面對市場時的真誠與自嘲。下一集節目將迎來「人生故事」篇章，更多樂團的真實告白與舞台挑戰，精彩可期。此外，《樂團祭》最終舞台將把樂團從棚內拉到現場，完整呈現音樂祭樣貌，於 12 月 5、6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行音樂祭。門票現正販售中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

HowHow

推薦閱讀

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事！　范姜彥豐要求1600萬離婚

11小時前

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜嫌丟臉

9小時前

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿：「鋪天蓋地的謊言和誇飾」　「幫妳買包說我沒出生產費」

4小時前

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」　房貸幾乎全她出

10小時前

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯：讓你受到很大傷害

10小時前

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

范姜彥豐「不滿名字被排在粿粿後」！　母親節大吵成最後一根稻草

10小時前

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

粿粿哭認：和王子有踰矩為！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰

10小時前

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」：真的累了

7小時前

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

10/31 19:39

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世！　友人離開5分鐘⋯被急call回院陪最後一程

8小時前

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

10/31 10:14

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

10/31 14:14

熱門影音

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到

NCT道英逛士林夜市　被烤魷魚價格嚇到
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

BTS楨國又遭私生「闖入住家」稱：是朋友　他傻眼報警...放話「想被抓走就再來！」

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

看更多

【像人類一樣】熊嗨玩遊樂設施！奔跑打鬧玩溜滑梯XD

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

44分鐘前411

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

51分鐘前1347

粿粿家人怒控范姜彥豐「愛計較」：3年真的夠了！

1小時前0

理想混蛋首攻蛋「天團御用大咖嘉賓」震撼登場：我不隨便來的　

1小時前80

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

1小時前1

她被金馬點名「最大遺珠」！《丟包阿公》女主角登東京影展　劉冠廷暖心喊話

1小時前4

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

1小時前0

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

1小時前924

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

1小時前0

HowHow「業配之王」靠1招海撈　旺福樂團出道27年玩音樂這點最賺錢

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事
    11小時前118164
  2. 粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」
    9小時前74127
  3. 范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」
    4小時前4879
  4. 粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」
    10小時前2657
  5. 粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」
    10小時前4065
  6. 粿粿澄清「離婚主因非外力介入」
    10小時前5667
  7. 粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰
    10小時前5689
  8. 粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」
    7小時前70103
  9. 范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」
    10/31 19:395444
  10. 馮淬帆簽「不急救同意書」辭世
    8小時前5416
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合