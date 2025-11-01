直擊／G-DRAGON唱到第10首「造型出事了！」　神級保鑣虎哥急救援

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）於1、2日在臺北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可返場演唱會，稍早在唱到〈TODAY〉時，他帥氣地跳下台與粉絲互動，怎料出現意外，他戴上墨鏡後牢牢地卡在頭髮裡，隨身保鑣虎哥雖然即時救援，一大搓長髮往前掉，雖然造型亂了，但他臨危不亂，帥氣度不減。

▲G-DRAGON首度攻大巨蛋。（圖／讀者提供）



G-DRAGON這趟《Übermensch》巡演通常會下台與歌迷互動，這次來到可以容納4萬人的大巨蛋，也不忘率先呼籲：「我可能會在場內穿梭，但請注意不要出事。」盼望大家以安全為優先，切勿在他下台時受傷，相當貼心。

▲▼G-DRAGON造型原本往後梳，但跳下台戴墨鏡後，造型意外就亂了。（圖／讀者提供）



果然在唱到〈TODAY〉時，他跳入護城河要與粉絲互動，卻在接過粉絲的墨鏡後，熟料墨鏡卡在噴滿髮膠的頭髮裡拔不下來，直到保鑣虎哥衝上前即時救援，但為時已晚，原本往後梳的俐落造型瞬間變樣，所幸他冷靜應對突發狀況，透過粉絲的手機鏡頭整理好頭髮。

演唱會現場氣氛超熱烈，G-DRAGON唱一唱也自動蹦出中文「好熱」，接著他切換成英文「哈囉台北，終於又再次見到你們了」，《Übermensch》安可場回到台北唱，他開心喊著：「歡迎來到安可場，上次有來過的人舉手，你們知道我要幹嘛對嗎？」趁著談話空檔，他霸氣地撩起粉絲「Do you love me」，台下回應「Love」，他羞澀回答「I do」，情話讓人超心動。