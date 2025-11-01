TWICE Momo砸43億買豪宅！全額都現金　住富人區「鄰居是玄彬夫妻」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE日本成員MOMO擁有精湛舞蹈實力，在韓出道10年以來累積許多知名度，也存了不少錢。近日，她被韓媒曝光以韓幣43億元（約近台幣1億元）全額現金付清房款，買在峨川洞的高級住宅Achiul Village（아치울마을），同社區還有玄彬、韓韶禧、Nana。

▲TWICE Momo砸43億買豪宅，全額都現金付清。（圖／翻攝自TWICE Momo IG）



根據《韓國經濟新聞》報導，MOMO在10月23日花了現金約莫42億7000萬韓元，以全額現金的方式購入位於京畿道九里市峨川洞的高級住宅區Achiul Village（아치울마을）裡的別墅，且購買當天就完成過戶登記。

據了解，MOMO所買下的豪宅於2023年5月完工，總共有地下兩層與地上4樓，可以一眼把漢江景語峨嵯山的山景收入眼簾，是許多名人入住的社區首選。

▲TWICE Momo住進富人區。（圖／翻攝自Momo IG）



「亞洲第一美」Nana才在6月被曝光以韓幣42億買下同社區的豪宅，玄彬、孫藝真夫妻也是同社區，還有韓韶禧以及JYP老闆朴軫永等。