《浪姐7》名單瘋傳！7台女星入列　驚見泰女神Lingling掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

大陸熱門節目《乘風破浪的姐姐》自2020年首播以來，以「成熟女星再出發」的概念掀起熱潮，每一季都引發話題。如今節目傳出即將推出第七季《乘風2026》，最新一波微博瘋傳的參賽名單再度引發網友熱議。

▲7位台女星都出現在《浪姐7》瘋傳的名單上。（圖／翻攝自Instagram）



根據網傳名單，本季陣容包含香港歌壇天后陳慧琳、氣質女神李若彤、台灣女星林志玲、徐若瑄、林依晨、詹雯婷、葛仲珊、謝依霖、昆凌，還有大陸實力派與話題藝人如張靚穎、鄭欣宜、王菀之、文詠珊、郭美美、馮提莫、戴佩妮、陳法拉、王君馨等，共計30位名氣女星。

特別引人注目的是，來自泰國的女演員鄺玲玲（Lingling，西莉拉可·鄺）也名列其中。她因在2024年熱播泰劇《我們的秘密》中飾演醫生Fahlada一角而走紅。雖然節目組尚未正式公布參賽名單，但該版本名單已在微博引發廣泛討論，部分網友不相信這份名單，逗趣地說「別光通知我，記得通知她一下」，更有人理性表示「文詠珊剛生完寶寶怎麼可能去」、「張靚穎不可能來，世界巡演進行中」。

▲鄺玲玲。（圖／翻攝自Instagram）



▲微博瘋傳《浪姐7》名單。（圖／翻攝自微博）