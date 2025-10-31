范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

記者蕭采薇／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他31日再發聲明砲轟王子，也希望外界保護家人。

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

事件延燒至第三日，范姜彥豐再度發出聲明表示，自己掌握明確證據，且打臉王子的說法，怒轟在相關事件中，「不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友間應有的界線』之矛盾存在。」

范姜彥豐二度聲明全文

謹代本所當事人范姜彥豐先生聲明如下：

一、本人於民國114年10月29日聲明所為之內容，均有明確證據可供支持，亦必將證據於訴訟中適時提出，相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既「不是破壞家庭」卻又「超過了朋友間應有的界線」之矛盾存在。

二、大人的傷痛不應牽連無辜家人，為避免數位足跡對家人造成的影響，懇請社會大眾給予本人照顧家人必要的隱私空間，以保護家人身心健康成長的環境。

三、無論遭逢何等打擊，本人從不揣測也毋庸揣測，成為爸爸與家人共同生活3年來，無論過去、現在還是未來，本人對家人的愛永遠不變。

四、謝謝各界的關心，本人相信公理或許遲到，但終會到來。

▲范姜彥豐二度發出聲明。（圖／翻攝自IG）