徐鈞浩《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢！　鄧筠熹「苦練SHINee」 竟遭導演制止

記者蕭采薇／台北報導

公視新創電影「南國幻夢短片輯」推出《河裡的孩子子子子子》、《Rungay》與《翌日》三部奇幻風格短片。《翌日》導演王彥蘋則以自身追星經驗，與演員徐鈞浩、鄧筠熹共同刻劃粉絲與偶像間最純粹的情感連結。徐鈞浩更特別感謝導演，讓他圓了兒時的偶像夢。

▲徐鈞浩演出公視新創電影《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢。（圖／公視提供）



《翌日》由曾多次獲金穗獎肯定的導演王彥蘋執導，以自身身為少女時代粉絲的追星經驗為起點，細膩刻劃粉絲對偶像單純的愛，本片榮獲第47屆金穗獎「評審團特別獎」。男主角徐鈞浩為詮釋偶像明星L進行舞蹈特訓，他特別感謝導演讓他圓了兒時的偶像夢，但魔鬼訓練的過程讓他大喊：「當偶像真的太難了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及演出男偶像與今年第三度擔任金馬獎星光大道主持人的艱難程度，徐鈞浩半開玩笑直呼：「都非常恐怖！金馬獎需要大量看片和知識，恐怖在於是LIVE直播！但我詮釋偶像角色的過程只是冰山一角，成為偶像明星的訓練艱苦程度完全無法想像，再次致上我的敬意！」

▲鄧筠熹演出公視新創電影《翌日》化身迷妹。（圖／公視提供）

飾演粉絲小熹的鄧筠熹分享，這次演出讓她體會到對喜愛的事物的義無反顧，她笑說拍攝時真實粉絲魂上身，以韓國男團SHINee為練舞參考，常到公園練習，卻被導演特別叮囑不要跳太好，因為「粉絲不能跳得比偶像好！」

鄧筠熹坦言自己沒有追星經驗，但拍攝後開始關注追星文化：「看到偶像因為小事被攻擊心裡會很生氣，畢竟他們的工作真的很辛苦，永遠只能以笑臉面對大家，還要承受不必要的壓力，希望大家善待偶像！」

王彥蘋談起片名《翌日》意指明日，既是時間的延續，也是情感的轉折——「明天可以是更好的將來，也可以是放下執念的起點。」她想透過本片表達：「其實粉絲的愛，沒有大家覺得的那麼膚淺。粉絲對偶像的喜歡，滿是憧憬和想像，有如漂亮的泡泡，真正的愛應該是可以真的接受這個人，並且尊重這個人的一切。」

▲黃遠(左)演出公視新創電影《Rungay》詮釋太魯閣族獵人靈魂化身，入圍金片子最佳男演員。（圖／公視提供）

導演蘇弘恩新作《Rungay》以太魯閣族語「猴子」為名，講述久病臥床的老者鐵木在猴靈引領下展開靈魂之旅。憑藉飾演青年鐵木一角入圍金片子最佳男演員的黃遠分享：「這部戲很吸引人的地方就是導演加了很多奇幻設計，很有看頭！」他深感榮幸能詮釋這個充滿層次的角色，透過猴靈化身演繹太魯閣族獵人回歸自然的靈魂旅程。

▲《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，打造「河靈」為大自然發聲。（圖／公視提供）

《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，透過一顆不會動的石頭構成的「河靈」替大自然發聲，並入圍第47屆金穗獎劇情片。長期關注生態議題的張誌騰分享創作靈感來自家裡附近的臭水溝，讓他思考：「人類文明都是沿著河流脈絡演進，河裡面的世界是很豐富的，我覺得垃圾有它的美感，有時候會覺得它很髒很臭，但是好像某些自然很喜歡這些很髒很臭的東西，到底人跟自然的關係是什麼？河神又是長什麼樣子呢？」

公視新創電影《南國幻夢短片輯》將於11月2日晚間十點在公視首播，「公視+」11月2日晚間十一點上架。更多詳情請至公視OTT影音平台查詢。