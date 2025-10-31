ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病
睡前吃「6種食物」恐偷走你的睡意
簡廷芮老公反擊「別影響我的家庭」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王子 粿粿 范姜彥豐 B2 簡廷芮 陳漢典 Lulu 葛斯齊

徐鈞浩《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢！　鄧筠熹「苦練SHINee」 竟遭導演制止

記者蕭采薇／台北報導

公視新創電影「南國幻夢短片輯」推出《河裡的孩子子子子子》、《Rungay》與《翌日》三部奇幻風格短片。《翌日》導演王彥蘋則以自身追星經驗，與演員徐鈞浩、鄧筠熹共同刻劃粉絲與偶像間最純粹的情感連結。徐鈞浩更特別感謝導演，讓他圓了兒時的偶像夢。

▲徐鈞浩演出公視新創電影《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢。（圖／公視提供）

▲徐鈞浩演出公視新創電影《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢。（圖／公視提供）

《翌日》由曾多次獲金穗獎肯定的導演王彥蘋執導，以自身身為少女時代粉絲的追星經驗為起點，細膩刻劃粉絲對偶像單純的愛，本片榮獲第47屆金穗獎「評審團特別獎」。男主角徐鈞浩為詮釋偶像明星L進行舞蹈特訓，他特別感謝導演讓他圓了兒時的偶像夢，但魔鬼訓練的過程讓他大喊：「當偶像真的太難了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及演出男偶像與今年第三度擔任金馬獎星光大道主持人的艱難程度，徐鈞浩半開玩笑直呼：「都非常恐怖！金馬獎需要大量看片和知識，恐怖在於是LIVE直播！但我詮釋偶像角色的過程只是冰山一角，成為偶像明星的訓練艱苦程度完全無法想像，再次致上我的敬意！」

▲鄧筠熹演出公視新創電影《翌日》化身迷妹。（圖／公視提供）

▲鄧筠熹演出公視新創電影《翌日》化身迷妹。（圖／公視提供）

飾演粉絲小熹的鄧筠熹分享，這次演出讓她體會到對喜愛的事物的義無反顧，她笑說拍攝時真實粉絲魂上身，以韓國男團SHINee為練舞參考，常到公園練習，卻被導演特別叮囑不要跳太好，因為「粉絲不能跳得比偶像好！」

鄧筠熹坦言自己沒有追星經驗，但拍攝後開始關注追星文化：「看到偶像因為小事被攻擊心裡會很生氣，畢竟他們的工作真的很辛苦，永遠只能以笑臉面對大家，還要承受不必要的壓力，希望大家善待偶像！」

王彥蘋談起片名《翌日》意指明日，既是時間的延續，也是情感的轉折——「明天可以是更好的將來，也可以是放下執念的起點。」她想透過本片表達：「其實粉絲的愛，沒有大家覺得的那麼膚淺。粉絲對偶像的喜歡，滿是憧憬和想像，有如漂亮的泡泡，真正的愛應該是可以真的接受這個人，並且尊重這個人的一切。」

▲黃遠(左)演出公視新創電影《Rungay》詮釋太魯閣族獵人靈魂化身，入圍金片子最佳男演員。（圖／公視提供）

▲黃遠(左)演出公視新創電影《Rungay》詮釋太魯閣族獵人靈魂化身，入圍金片子最佳男演員。（圖／公視提供）

導演蘇弘恩新作《Rungay》以太魯閣族語「猴子」為名，講述久病臥床的老者鐵木在猴靈引領下展開靈魂之旅。憑藉飾演青年鐵木一角入圍金片子最佳男演員的黃遠分享：「這部戲很吸引人的地方就是導演加了很多奇幻設計，很有看頭！」他深感榮幸能詮釋這個充滿層次的角色，透過猴靈化身演繹太魯閣族獵人回歸自然的靈魂旅程。

▲《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，打造「河靈」為大自然發聲。（圖／公視提供）

▲《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，打造「河靈」為大自然發聲。（圖／公視提供）

《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，透過一顆不會動的石頭構成的「河靈」替大自然發聲，並入圍第47屆金穗獎劇情片。長期關注生態議題的張誌騰分享創作靈感來自家裡附近的臭水溝，讓他思考：「人類文明都是沿著河流脈絡演進，河裡面的世界是很豐富的，我覺得垃圾有它的美感，有時候會覺得它很髒很臭，但是好像某些自然很喜歡這些很髒很臭的東西，到底人跟自然的關係是什麼？河神又是長什麼樣子呢？」

公視新創電影《南國幻夢短片輯》將於11月2日晚間十點在公視首播，「公視+」11月2日晚間十一點上架。更多詳情請至公視OTT影音平台查詢。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世　生前失聯多天

10小時前

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全對上

10小時前

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲：在床邊抱著她離世

10小時前

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

6小時前

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

22小時前

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌…網cue本尊：房子收回來

13小時前

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

10小時前

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

快訊／閨蜜簡廷芮急切割！遭范姜彥豐退追　撇清粿粿不倫：我也是看新聞才知

7小時前

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

1小時前

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐…家屬無法接受

7小時前

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

王子不倫粿粿　天后闆妹爆料「那群還有一對沒揭露」吸百萬瀏覽

21小時前

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝...這些人可提早買

9小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」

李洙赫現身狂鞠躬　轉身喊「要當家人」
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸
梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口

「等言言恢復漂亮的狀態」　連晨翔驚覺講錯話...秒改口
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

「NJZ」NewJeans自行宣布「全面暫停活動！」　「這不是結束」仍避不見面ADOR

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

婁峻碩換掉12年經紀人「疑扯AB合約」　 曝「誠信問題」：她跟我們道歉

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

鬼鬼「三點全露不行」聽到2千萬嘴軟　談王子.炎亞綸：不聯絡也是相處之道

看更多

潘瑋柏直播到一半有泡麵吃　護食怕工作人員搶森氣氣

即時新聞

剛剛
剛剛
33分鐘前0

鄭怡痛憶坣娜曾送暖　施孝榮感嘆：一定要珍惜身旁朋友

56分鐘前0

avantgardey捏鼻子喊臭豆腐好吃　2人氣男星驚喜現身跳〈射手〉

1小時前0

「機場一堆外國人入境」　Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄！

1小時前0

楊謹華演網紅媽戲外超保護小孩！　堅持「無法把他們攤在陽光底下」

1小時前1618

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

1小時前0

《怪奇物語》最終季正式預告釋出！　伊萊雯「進入戰鬥狀態」

1小時前11

《西米樂》女兒未婚懷孕！黃瑄巴掌打不下去　尹昭德下戲「眼眶全紅」

2小時前0

徐鈞浩《翌日》魔鬼特訓圓偶像夢！　鄧筠熹「苦練SHINee」 竟遭導演制止

2小時前0

曾敬驊、李沐「散步偷牽手」甜到融化畫面曝光！ 製作人也瘋狂：我很嗑

3小時前10

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

讀者迴響

熱門新聞

  1. 護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世
    10小時前4260
  2. 王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權
    10小時前4237
  3. 不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲
    10小時前8629
  4. 快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀
    6小時前4278
  5. 粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
    22小時前5668
  6. 粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌
    13小時前3250
  7. 粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲
    10小時前1417
  8. 快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫
    7小時前4861
  9. 范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」
    1小時前3016
  10. 「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐
    7小時前4236
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合