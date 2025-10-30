avantgardey嗨跳動漫神曲超熱血！　加碼致敬蔡依林、謝金燕

▲ avantgardey舉辦台北第二場演出。（圖／B`in Live Entertainment提供）

記者翁子涵／台北報導

日本舞蹈天團avantgardey「avantgardey Asia Tour 2025」台北站29日晚間在Zepp New Taipei舉辦第2場演出，別設計的「動漫組曲」成為全場焦點，從〈殘酷天使的行動綱領〉、Ado〈新時代〉，到 AiScReam〈愛♡スクリ～ム！〉、AKINO〈創聖のアクエリオン〉與 北谷洋〈We Are!〉，舞者們以戲劇式肢體與強烈節奏，結合光效與觀眾互動，將現場氣氛推向高潮，彷彿置身於跨越世代的動畫音樂世界。

▲▼ avantgardey邀請日本歌姬茉ひる Mahiru擔任嘉賓。（圖／B`in Live Entertainment提供）



嘉賓是同樣來自日本的歌姬茉ひる Mahiru，她以〈Daydream〉開場，接續演唱〈Fragrance〉，互動過程中，團員笑著說：「聽說…有可能在台北舉辦演唱會？」Mahiru 微笑回應：「有可能明年？」avantgardey 聽聞後驚喜地回應：「真的嗎？太期待了！希望明年能再一起演出！」隨後合演經典動漫《灌籃高手》主題曲〈我的眼中只有你（あなただけ見つめてる）〉，以熱血歌聲與團員加入舞蹈隊形演出，營造出青春浪漫的畫面。

延續首日的幽默巧思，團隊再度於中段安排「台北限定」橋段，這次換上經典小吃「牛肉麵」，舞者們在節奏中邊跳邊吸麵條，誇張表情與節奏動作完美融合，笑聲與掌聲連綿不絕，團員笑說：「來到台北後，發現每一道料理都好吃到讓人難以抉擇。不過在表演中實際品嚐到的『蚵仔麵線』讓我印象最深！一開始對它獨特的外觀與香氣感到驚訝，但吃了一口之後就完全愛上了。滑順濃稠的湯頭、細麵的口感，搭配鮮嫩的牡蠣，味道絕妙，讓人還想再吃一次！」

接連兩日的演出結束後，avantgardey團員也興奮表示，能夠在台北舉辦第二次專場演出「簡直像是在做夢一樣」，她們說自從第一次公演後就一直期待再次與台北觀眾相見，她們更盛讚台北觀眾：「真的非常有活力，用表情與聲援傳遞滿滿能量，讓現場氣氛更加沸騰，能與大家一起享受表演的瞬間真的非常開心。」