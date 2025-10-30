王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），消息一出，許多人開始深入挖掘兩人在社交平台上的互動，發現王子多次和粿粿有「超出邊界感」的曖昧對話。而王子19年前從《模范棒棒堂》發跡，如今人設崩塌，活動、演唱會接連取消，稍早當年節目製作人B2（陳彥銘）此事發聲。





▲B2談到王子偷吃事件。（圖／資料照／緯來電視網提供）

B2算是看著王子在演藝圈長大，對於如今對方捲入風波，他表示昨天因為在忙，很晚才關注到新聞，「反應跟大家一樣」，接著透露現在跟對方沒有私交，上次見面是五年前在他的婚禮，談到過去對王子在《模范棒棒堂》的印象則說，「那時候他講話都還講不好，都是在乎抓頭髪這類的，乖乖地表演好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王子捲入風波重創事業。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

「棒棒堂」才剛經歷威廉、小杰閃兵風波，王子又遭爆出軌粿粿，慘遭網友出征。王子形象一落千丈，恐影響手上代言，而原定11月1日出席一日店長活動，稍早品牌方證實已經取消，「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」另外，王子預計11月16日要在上海開演唱會，今也官宣取消，損失相當慘重。