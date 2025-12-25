蔡尚樺主持尾牙「胸下透視」太辣！低胸裝包不住上圍 待遇超頂級

記者潘慧中／綜合報導

知名主持人蔡尚樺最近受邀主持企業尾牙，更讓她最驚喜的是，廠商展現極致的大手筆與貼心，竟然安排她入住日月潭涵碧樓的百坪庭園別墅Villa，讓她忍不住發文讚嘆：「這麼頂級的高規格待遇真的太幸福啦！」

▲蔡尚樺受到高規格待遇。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，只見蔡尚樺身穿一襲銀灰色亮片低胸禮服，豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全露；胸下透視設計若隱若現出纖細腰身，下半身則搭配飄逸的透膚裙襬，增添幾分仙氣與優雅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡尚樺主持企業尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺透露，這是她連續第二年主持該企業的尾牙。她回憶去年總經理曾發下豪語：「業績達標明年再住涵碧樓」，沒想到集團在2025年第一季就直接創下歷史新高，因此早在3月就提前包場慶功，她也因此入住豪華別墅Villa。

▲蔡尚樺的禮服採胸下透視的設計。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



最後，回想起過去一整年數次的良好合作，蔡尚樺也不忘與廠商許下未來的約定，熱情喊話：「那就約好2026繼續一起再住涵碧樓！」